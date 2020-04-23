Кудрин рассказал, от чего зависит судьба правительства Мишустина

https://static.news.ru/photo/b8e08208-85f6-11ea-beb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что будущее правительства Михаила Мишустина зависит от того, как оно ответит на вызовы в ближайшие полгода. По его словам, преимуществом членов кабмина является их профессионализм, техническая и технологическая подкованность.

Россия и мир вошли в беспрецедентный кризис, и от того, как в ближайшие полгода правительство ответит на этот кризис, видимо, будет зависеть его судьба. К сожалению, команде приходится сыгрываться в экстремальной ситуации, «по ходу игры», — заявил Кудрин в интервью ТАСС.

Глава Счётной палаты отметил, что правительству не надо бояться принимать важные решения и предлагать нестандартные меры. Он призвал чиновников не забывать о стратегии при реализации тактических решений.

Нынешняя ситуация, например, явно заставляет задуматься о будущем здравоохранения и образования, которые последние годы были недофинансированы, — добавил Кудрин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Мишустин постепенно осваивается в своём кабинете и его более не смущают хорошо известные обстоятельства присутствия в правительстве ставленников мощных силовых и финансовых кругов. А потому он начал перестройку местной иерархии с атаки на самое, дескать, «слабое звено» — министров, связанных со столичным мэром, который в последние недели сам оказался под сильнейшим внешним давлением.