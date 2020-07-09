Авторитетного политика Анатолия Быков (Толя Бык, Челентано) недавно арестовали за убийства, возможно инспирированные им ещё в бурные девяностые, когда он контролировал красноярскую алюминиевую промышленность, будучи фактически неформальным хозяином края. Теперь задержали и доставили самолётом в Москву, в «Лефортово» губернатора Сергея Фургала, которому инкриминируют участие в организации тройного убийства конкурентов. На этот раз речь шла о поставках металла местной «Амурстали». Тот самый прискорбный случай, когда люди в прямом смысле гибнут за металл. На счёт бала, которым правит сатана, в точности пока ничего не известно.

И в том и в другом случае следователями и оперативниками проведена огромная работа. Появилась информация о том, что первые показания подельников на Фургала в администрацию президента были переданы ещё в декабре 2019 года. Вроде бы даже найден исполнитель такого кровавого заказа. И есть надежда, что ещё немало преступлений прошлых лет, по которым нет срока давности, будет раскрыто. Тут, как говорится, была бы политическая воля.

И в связи с проявлением такой воли и возникают некоторые вопросы. Дело того же Фургала, несмотря на серьёзные подозрения, не двигалось до 2018 года. Когда он, вопреки обещаниям, не снял свою кандидатуру и выиграл губернаторские выборы. Создается ощущение, что был бы послушен, сидел бы тихо, то, может, всё и обошлось бы. Но Фургал развернул в крае бурную деятельность, подмял под себя всю местную политическую систему. Ни один депутат не смог бы избраться в Госдуму без его поддержки, провёл чистку аппарата своего предшественника.

Сергей Фургал Следственный комитет РФ/ТАСС

Как мы помним, существовал даже план объединения Хабаровского края с депрессивной Еврейской автономной областью. И всё ради того, чтобы подвинуть излишне ретивого авторитетного управленца. Теперь, видимо, актуальность такого шага не столь очевидна. И вскоре может вскрыться ещё одна сенсационная деталь. Якобы сам Владимир Жириновский, будучи посвященным в детали нависшей над его протеже угрозой, писал и оббивал властные пороги в надежде как-то договориться. Теперь он уже дошёл до шантажа от имени свой парламентской фракции, надеясь спровоцировать локальный политический кризис.

Характерно, что и Быкова взяли после того, как он серьёзно наехал на губернатора Александра Усса, назвав его смотрящим за Красноярским краем, и фактически выдвинул сепаратистские лозунги. Даже захотел увидеть во главе обновлённого по его плану государства Александра Лукашенко. Словом, окончательно потерял чувство реальности. Скорее всего, арест и его политическая активизация – простое совпадение. Не исключено, что он сам почувствовал, что земля начинает гореть под ногами. И сделал предупреждающий ход, придав своей ситуации политическую окраску.

Хорошо, что, как говорится, меры приняты. Но хотелось бы, чтобы скелеты доставались бы из шкафов без некоего политического послевкусия. Ведь девяностые оставили после себя немало нераскрытых кровавых тайн. И фигуры, которые ассоциируются с тем времен и даже его олицетворяют, продолжают заседать в разных парламентах. Вот одного из таких криминальных олигархов, живущего далеко от России, подозревают в провоцировании Ивана Сафронова на контакты с подозрительными сотрудниками чешских спецслужб. Но это уже совсем другая история.