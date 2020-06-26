Крымские татары ответили на слова Зеленского о флаге на полуострове

https://static.news.ru/photo/d4cc754e-b7ce-11ea-8c0a-fa163e074e61_660.jpg Празднование Дня крымско-татарского флага в Крыму Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал пустым обещание президента Украины Владимира Зеленского поднять крымско-татарский флаг в Крыму. Он посоветовал больше внимания уделять суверенитету и символике своей страны.

Президент Украины опоздал, как и его шесть предшественников. Дальше пустых обещаний не пойдёт. Заверяю президента Украины, что с 2014 года крымско-татарский флаг поднимается на всех национальных, культурных и религиозных праздниках и все крымчане с радостью это воспринимают, — сказал РИА Новости Умеров.

По его словам, никогда в бытность нахождения Крыма в составе Украины не уделялось столько внимания ни крымским татарам, ни их национальной символике.

Крым был присоединён к России на фоне революции на Украине конца 2013 — начала 2014 года. На полуострове прошёл референдум. Мировое сообщество его не признало, заявив о нарушении международного права, и рассматривает регион как часть Украины.

Заявление, о котором идёт речь, Зеленский сделал во время визита в Херсонскую область. Здесь он встретился с Эдемом Бекировым. С 2018 года он находился в крымском СИЗО. Мужчину задержали сотрудники ФСБ по подозрению в хранении и передаче боеприпасов. В сентябре 2019-го его отпустили в рамках российско-украинского взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Во время встречи с Зеленским Бекиров подарил ему «от всего народа» крымско-татарский флаг и пожелал главе государства поднять его в ближайшее время в Крыму. На это Зеленский пообещал вернуть Крым и людей, писал NEWS.ru.

26 июня на Украине отмечается День крымско-татарского флага. Флаг был утверждён в 1917 году, а сам праздник стал отмечаться с 2010 года и закреплён решением V Курултая крымско-татарского народа.