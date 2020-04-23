Кремль посчитал Джонсона неготовым к разговору с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ещё не вернулся к работе после болезни. Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о возможном разговоре Джонсона и Владимира Путина.
Пока ещё Борис Джонсон болен, он ещё не вернулся к исполнению своих обязанностей, безусловно, в России все ему желают скорейшего выздоровления и победы над этим неприятным заболеванием, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Борис Джонсон 12 апреля выписался из больницы после лечения от коронавирусной инфекции. Формально он ещё не приступил к исполнению своих рабочих обязанностей, его замещает глава британского МИД Доминик Рааб. Однако, как передавал NEWS.ru, 21 апреля Джонсон провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.