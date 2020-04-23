Кремль посчитал Джонсона неготовым к разговору с Путиным

Точную дату проведения саммита в «астанинском формате» по видеосвязи пока не выбрали, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, дипломатические ведомства обсуждают вопрос.

Нет, пока конкретной даты нет, дипломаты ведут общение, — цитирует официального представителя Кремля ТАСС. Предыдущий раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии прошёл 10–11 декабря 2019 года в Нур-Султане. Новые...