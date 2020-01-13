https://static.news.ru/photo/c197d030-361f-11ea-bfb0-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу и Владимир Путин Фото: Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-служба Кремля опубликовала новую серию самых интересных фото и видео Владимира Путина, посвящённых 20-летию его работы на высших государственных постах.

В серию вошли материалы из архивов с 2005 по 2009 год включительно. Среди снимков — участие президента в мероприятиях, приуроченных к 60-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, встреча с Джорджем и Лорой Бушем, посещение Освенцима, фотографии с президентских выборов 2008 года, церемония интронизации Патриарха Кирилла.

Проект, который получил название «Путин. 20 лет», доступен на официальном сайте российского лидера 20.kremlin.ru.

В конце декабря Кремль опубликовал первую серию архивных материалов за период с 2000 по 2004 год включительно. В эту часть попали более 600 фотографий и 100 видеороликов. В ближайшее время в альбом будут добавляться материалы последующих годов президентства, писал NEWS.ru.