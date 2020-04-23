Кремль: дата саммита «пятёрки» СБ ООН не согласована

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Экс-глава Грузии и бывший руководитель Одесской области Михаил Саакашвили заверил, что не конфликтует с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, несмотря на инцидент, когда тот бросил в него стакан с водой. Политики не скрывают плохого отношения друг к другу.

Сейчас не время конфликтов, — приводит слова Саакашвили РИА Новости. В 2015 году глава МВД и Саакашвили устроили перепалку на заседании совета реформ при президенте Украины. Ссору не смог остановить...