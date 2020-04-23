Кремль: дата саммита «пятёрки» СБ ООН не согласована

https://static.news.ru/photo/20524292-8619-11ea-aa8f-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Кремль пока не определился с датой саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН по глобальной безопасности. Её можно будет согласовать при условии совпадения графиков лидеров.
По мере того — и если — будет согласован документ, будут синхронизированы все графики глав государств и правительств, тогда уже мы будем делать соответствующее объявление, — цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.
Ранее о планах лидеров «пятёрки» СБ ООН провести телеконференцию рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Главной темой саммита должна стать пандемия коронавирусной инфекции и глобальные меры по реагированию на неё, передавал NEWS.ru. Рябков подчеркнул, что саммит участниками «мыслится как разговор по вполне конкретному сюжету».