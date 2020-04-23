Политика

Кремль: дата саммита «пятёрки» СБ ООН не согласована

13:44, 24 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кремль пока не определился с датой саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН по глобальной безопасности. Её можно будет согласовать при условии совпадения графиков лидеров.

По мере того — и если — будет согласован документ, будут синхронизированы все графики глав государств и правительств, тогда уже мы будем делать соответствующее объявление, — цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Ранее о планах лидеров «пятёрки» СБ ООН провести телеконференцию рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Главной темой саммита должна стать пандемия коронавирусной инфекции и глобальные меры по реагированию на неё, передавал NEWS.ru. Рябков подчеркнул, что саммит участниками «мыслится как разговор по вполне конкретному сюжету».

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