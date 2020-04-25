КПРФ подтвердила отправку телеграммы Ким Чен Ыну

https://static.news.ru/photo/4d058ab6-87b2-11ea-92fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

КПРФ отправила телеграмму северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, сообщил депутат Госдумы Казбек Тайсаев.

Это связано с тем событием, когда была первая встреча, первый приезд Ким Чен Ына в РФ, первая встреча на высшем уровне, — приводит слова парламентария РИА Новости.

Он добавил, что публикации на тему вероятной смерти главы КНДР преждевременны.

Некоторые японские СМИ утверждают, что глава Северной Кореи перенёс операцию на сердце, и есть даже предположения, что Ким находится в «вегетативном состоянии». New York Post со ссылкой на собственный источник на гонконгском ТВ утверждает, что лидер КНДР «вероятно, умер».

Ранее NEWS.ru сообщал, что государственное радио КНДР утром 26 апреля рассказало об активной деятельности Кима. В сообщении говорилось, что глава республики «передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён».