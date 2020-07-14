КПРФ отказалась каяться за передачу Крыма Украине

https://static.news.ru/photo/95021456-c5e7-11ea-8b62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российские коммунисты не пожелали каяться за передачу Украине Крыма и Севастополя после призыва спикера Государственной думы Вячеслава Володина. В КПРФ напомнили председателю нижней палаты парламента о том, что в своё время это была внутригосударственная ротация территорий.

Там отметили, что политик имеет возможность «делать некие политические заявления», однако в данном вопросе он наводит «тень на плетень», так как никто никому Крымский полуостров не дарил.

Советский союз восстановился после того, как Российская империя распалась на куски. И эту территориальную целостность укрепляли всеми возможными способами. <...> Что касается Крыма и Севастополя — это было решение внутрисоюзное, — цитирует «Подъём!» главу пресс-службы Центрального комитета КПРФ Александра Ющенко.

Представитель партии подчеркнул, что при Советском Союзе было только развитие союзных республик. По его словам, «это была единая страна, которую защищал единый народ».

Он признал, что у первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва «было много волюнтаристских решений». Однако указал на то, что «передвижение внутри справедливого государства» не следует называть «территориальным расчленением».

Крымская область была передана из состава РСФСР Украинской ССР указом Президиума Верховного Совета в феврале 1954 года. Как считают ряд историков, это стало личной инициативой тесно связанного с Украиной Хрущёва. После распада СССР полуостров остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики. В марте 2014 года после вооружённого противостояния в Киеве и смены власти в стране Крым был присоединён к России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признаёт и считает полуостров временно оккупированной территорией. В Евросоюзе и США действия России называют аннексией, в отношении ряда политиков, бизнесменов и компаний введены экономические санкции.

Как писал NEWS.ru, 14 июля депутаты Госдумы в первом чтении приняли поправки в федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности». Изменения закрепляют в законодательстве запрет на отчуждение российских территорий.

Во время обсуждения законопроекта Володин призвал КПРФ покаяться, отметив, что «один раз страну уже потеряли». Политик заявил, что итогом правления КПСС стало «самое большое отчуждение территорий» и распад СССР. Он также выразил мнение, что принятие закона «остудит многие горячие головы».