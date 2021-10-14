Коротченко назвал визит Нуланд «дипломатической разведкой»

Визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву был дипломатической разведкой со стороны Государственного департамента, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при МО РФ Игорь Коротченко изданию argumenti.ru. Он считает, что для Нуланд было важно проверить возможности компромиссов со стороны России и встретиться с ключевыми политическими фигурами.

По моей информации, с Нуланд разговаривали холодно и жёстко. Понятно, что Россия не пошла ни на какие уступки, более того, не обозначила возможности таких уступок. Нуланд было заявлено, что Россия остаётся приверженной своей позиции и никаких подвижек, например, в плане неких уступок, касающихся той же Украины, конечно не произойдёт, — сказал Коротченко.

Виктория Нуланд прибыла в Россию 11 октября с трёхдневным визитом для переговоров с российскими дипломатами и официальными лицами других ведомств.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что во время её визита Кремлю удалось достичь некоторого понимания о продолжении контактов президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Он уточнил, что как только появится конкретика, он всё расскажет.