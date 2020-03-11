https://static.news.ru/photo/615cb9e2-63c9-11ea-8888-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sultan Mahmud Mukut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские парламентарии ограничивают прямые контакты со своими зарубежными коллегами из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и нарабатывают опыт дистанционного общения с партнёрами. Об этом NEWS.ru сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Контакты сведены к минимуму, сохраняется только то, что по каким-то причинам невозможно либо нецелесообразно переносить. Разумеется, это создаёт дополнительные сложности в работе, теряется темп, откладываются нужные решения. Нарабатываем опыт дистанционного общения — видеомосты, телеконференции, обычная переписка. Это менее эффективно, но гораздо ближе к разумной достаточности в нынешних тревожных условиях, — заявил парламентарий.

Впрочем, полностью двусторонние визиты и международные переговоры пока ещё не исключены из повестки парламентариев. Российские делегации регулярно выезжают на встречи с иностранными коллегами и принимают их у себя, отметил в разговоре с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Наши двусторонние визиты исполняем, принимаем делегации. Если будут указания врачей и Минздрава, то, конечно, придётся и их временно прекратить. Понятно, что ничего хорошего от этого не будет, но здоровье людей превыше всего, — рассказал сенатор.

Как писал NEWS.ru, зампредседателя Государственной думы Пётр Толстой начал работать из дома. Политик вернулся из Франции, которую охватила эпидемия коронавируса COVID-19, и решил самоизолироваться.