В рабочую группу по подготовке изменений в Конституцию РФ поступило более 900 поправок. Все предложения носят «серьёзный, содержательный характер, практически по всем направлениям нашей жизни и жизнедеятельности государства», подытожил президент России Владимир Путин, особо отметив ряд идей. Теперь перед юристами и парламентариями стоит серьёзная задача из почти тысячи поступивших идей сформулировать конкретные поправки ко второму чтению президентского законопроекта.

Легитимизация процесса — в приоритете

Одной из центральных тем обсуждения стала победа нашей страны во Второй мировой войне. «И будет уместно это так аккуратно отразить и в основном законе страны», — заявил глава государства. Кроме того, он отметил, что обязательно поддержит социально направленные предложения, а также запрет высшим должностным лицам иметь активы за рубежом.

По словам члена рабочей группы, декана юридического факультета СПбГУ Сергея Белова, количество поправок в последние дни значительно увеличилось.

В основном они касаются социальной направленности. Много чего появилось, что изначально не предполагалось, — сказал он.

Более того, сегодня, 26 февраля, также была определена и дата общероссийского голосования за поправки. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников отметил, что президент согласился с тем, чтобы провести голосование 22 апреля. Как пояснил его коллега, председатель профильного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, эта дата будет закреплена законом.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам президента Российской ассоциации политических консультантов Алексея Куртова, сегодня, в ходе транзита власти и конституционной реформы, можно говорить о серьёзно возросшей активности главы государства.

Даже во время президентской избирательной кампании он был более однообразным и меньше появлялся на публике с инициативами. Сейчас мы наблюдаем активность уже почти два месяца. Мы видим его встречи, разговоры, вторая встреча с рабочей группой. Стоит важная задача — легитимизация тех изменений, которые предстоит сделать.

Алексей Куртов

президент Российской ассоциации политических консультантов

Также он обратил внимание на тот факт, что Путин прямо подчеркнул на встрече, что важно сохранить дух и букву поправок, которые предложили люди.

Трудно сказать, как 900 поправок можно уложить в несколько статей или подзаконных актов, чтобы это всё сохранилось. Где взять понимание, как этот дух сохранить. Это пока остаётся за рамками, — заключил Куртов.

В свою очередь гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов обозначил, что президент в ходе этих встреч задаёт ясный тренд.

Все значимые поправки должны быть обобщены и учтены. Этим он демонстрирует внимание к потребностям и интересам общества. Однако важно, чтобы в процессе обсуждения поправки, предложенные самим Путиным, рассматривались как приоритетные.

Дмитрий Орлов

гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Все предложения — на учёт

Кроме того, президент сегодня поручил обобщить весь массив поступающих поправок к Конституции. Он добавил, что все предложения могут быть реализованы путём внесения соответствующих норм в различные законодательные кодексы, действующие законы.

Что-то может быть реализовано и на уровне правительства уже сегодня, просто соответствующим образом будут сформулированы поручения правительства, и так далее, — отметил Путин, подчеркнув, что ни одно предложение не должно пропасть.

В экспертном сообществе многие задаются вопросом о том, как члены рабочей группы сумеют объединить все поступившие поправки, не утратив сути. По словам директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, перед юристами из рабочей группы и думскими экспертами стоит серьёзная задача — разделить поправки по уровню их значимости.

Когда Владимир Владимирович Путин вносил свои предложения в Конституцию, там было два раздела: первый — поправки непосредственно в текст непосредственно самой Конституции, и второй — это перечень законодательных актов, конституционных законов, федеральных законов и других нормативных актов, которые тоже должны быть изменены в рамках процедуры принятия поправок. И мне кажется очень важным, чтобы юристы разделили предложения по различным уровням. Важно, чтобы не «заболтали» тему об изменении баланса в федеральных органах управления страной, об ответственности людей, которые приходят в систему управления государством, о чём говорил президент.

Дмитрий Солонников

директор Института современного государственного развития

В свою очередь доктор юридических наук Михаил Барщевский отметил в разговоре с NEWS.ru, что Конституция — это не правила хорошего тона, а набор принципов.

Логику поправок, которую предложил Владимир Путин, я прекрасно понимаю. К ним можно относиться по-разному: кто-то считает, что в результате у нас будет суперпрезидентская республика; кто-то — наоборот, что происходит перетекание полномочий президента к Федеральному собранию. Но это всё толкования. А те предложения, которые сейчас поступают в рабочую группу, — за всё хорошее, против всего плохого. К примеру — внести в Конституцию запрет продажи алкоголя несовершеннолетним. Но это не вопрос Конституции. В Конституцию могут быть внесены такого рода поправки, как, например, брак — это союз мужчины и женщины. И в этом есть идеологическая логика, — считает Барщевский.

В итоге, по его предположению, на второе чтение будет представлено 10–15 поправок, возможно, даже меньше.

Какие-то могут быть приняты, какие-то — нет. А на голосование будут выноситься те, которые пройдут третье чтение, Совет Федерации, две трети субъектов. И уже потом итоговый документ будет вынесен на голосование, — заявил юрист.

Тем временем популярность конституционной реформы растёт. Согласно данным соцопроса, проведённого ВЦИОМом, значительно увеличилась доля россиян, которые знают о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию РФ: с 72% в конце января она увеличилась до 79%. Притом более 66% опрошенных намерены принять участие в голосовании, из которых 41% совершенно точно это сделают.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях