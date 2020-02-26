В рабочую группу по подготовке изменений в Конституцию РФ поступило более 900 поправок. Все предложения носят «серьёзный, содержательный характер, практически по всем направлениям нашей жизни и жизнедеятельности государства», подытожил президент России Владимир Путин, особо отметив ряд идей. Теперь перед юристами и парламентариями стоит серьёзная задача из почти тысячи поступивших идей сформулировать конкретные поправки ко второму чтению президентского законопроекта.

Легитимизация процесса — в приоритете

Одной из центральных тем обсуждения стала победа нашей страны во Второй мировой войне. «И будет уместно это так аккуратно отразить и в основном законе страны», — заявил глава государства. Кроме того, он отметил, что обязательно поддержит социально направленные предложения, а также запрет высшим должностным лицам иметь активы за рубежом.

По словам члена рабочей группы, декана юридического факультета СПбГУ Сергея Белова, количество поправок в последние дни значительно увеличилось.

В основном они касаются социальной направленности. Много чего появилось, что изначально не предполагалось, — сказал он.

Более того, сегодня, 26 февраля, также была определена и дата общероссийского голосования за поправки. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников отметил, что президент согласился с тем, чтобы провести голосование 22 апреля. Как пояснил его коллега, председатель профильного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, эта дата будет закреплена законом.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам президента Российской ассоциации политических консультантов Алексея Куртова, сегодня, в ходе транзита власти и конституционной реформы, можно говорить о серьёзно возросшей активности главы государства.

Даже во время президентской избирательной кампании он был более однообразным и меньше появлялся на публике с инициативами. Сейчас мы наблюдаем активность уже почти два месяца. Мы видим его встречи, разговоры, вторая встреча с рабочей группой. Стоит важная задача — легитимизация тех изменений, которые предстоит сделать. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Также он обратил внимание на тот факт, что Путин прямо подчеркнул на встрече, что важно сохранить дух и букву поправок, которые предложили люди.

Трудно сказать, как 900 поправок можно уложить в несколько статей или подзаконных актов, чтобы это всё сохранилось. Где взять понимание, как этот дух сохранить. Это пока остаётся за рамками, — заключил Куртов.

В свою очередь гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов обозначил, что президент в ходе этих встреч задаёт ясный тренд.

Все значимые поправки должны быть обобщены и учтены. Этим он демонстрирует внимание к потребностям и интересам общества. Однако важно, чтобы в процессе обсуждения поправки, предложенные самим Путиным, рассматривались как приоритетные. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Все предложения — на учёт

Кроме того, президент сегодня поручил обобщить весь массив поступающих поправок к Конституции. Он добавил, что все предложения могут быть реализованы путём внесения соответствующих норм в различные законодательные кодексы, действующие законы.

Что-то может быть реализовано и на уровне правительства уже сегодня, просто соответствующим образом будут сформулированы поручения правительства, и так далее, — отметил Путин, подчеркнув, что ни одно предложение не должно пропасть.

В экспертном сообществе многие задаются вопросом о том, как члены рабочей группы сумеют объединить все поступившие поправки, не утратив сути. По словам директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, перед юристами из рабочей группы и думскими экспертами стоит серьёзная задача — разделить поправки по уровню их значимости.

Когда Владимир Владимирович Путин вносил свои предложения в Конституцию, там было два раздела: первый — поправки непосредственно в текст непосредственно самой Конституции, и второй — это перечень законодательных актов, конституционных законов, федеральных законов и других нормативных актов, которые тоже должны быть изменены в рамках процедуры принятия поправок. И мне кажется очень важным, чтобы юристы разделили предложения по различным уровням. Важно, чтобы не «заболтали» тему об изменении баланса в федеральных органах управления страной, об ответственности людей, которые приходят в систему управления государством, о чём говорил президент. Дмитрий Солонников директор Института современного государственного развития директор Института современного государственного развития

В свою очередь доктор юридических наук Михаил Барщевский отметил в разговоре с NEWS.ru, что Конституция — это не правила хорошего тона, а набор принципов.

Логику поправок, которую предложил Владимир Путин, я прекрасно понимаю. К ним можно относиться по-разному: кто-то считает, что в результате у нас будет суперпрезидентская республика; кто-то — наоборот, что происходит перетекание полномочий президента к Федеральному собранию. Но это всё толкования. А те предложения, которые сейчас поступают в рабочую группу, — за всё хорошее, против всего плохого. К примеру — внести в Конституцию запрет продажи алкоголя несовершеннолетним. Но это не вопрос Конституции. В Конституцию могут быть внесены такого рода поправки, как, например, брак — это союз мужчины и женщины. И в этом есть идеологическая логика, — считает Барщевский.

В итоге, по его предположению, на второе чтение будет представлено 10–15 поправок, возможно, даже меньше.

Какие-то могут быть приняты, какие-то — нет. А на голосование будут выноситься те, которые пройдут третье чтение, Совет Федерации, две трети субъектов. И уже потом итоговый документ будет вынесен на голосование, — заявил юрист.

Тем временем популярность конституционной реформы растёт. Согласно данным соцопроса, проведённого ВЦИОМом, значительно увеличилась доля россиян, которые знают о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию РФ: с 72% в конце января она увеличилась до 79%. Притом более 66% опрошенных намерены принять участие в голосовании, из которых 41% совершенно точно это сделают.