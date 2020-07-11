Коммунисты России призвали граждан не ездить в Турцию из-за Айя-Софии

https://static.news.ru/photo/dd406f7c-c369-11ea-acd8-fa163e074e61_660.jpg Собор Святой Софии Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коммунистическая партия Коммунисты России (КПКР) призвала россиян отказаться от поездок в Турцию из-за решения властей страны превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

<...> выражая мнение многих коммунистов из моей партии, я призываю россиян отказаться от поездок в Турцию, пока власти этой страны <...>не вернут собору статус музея, — передаёт пресс-служба слова зампреда ЦК партии Ярослава Сидорова.

Он отметил, что Турция не учла неоднократные обращения российских и других религиозных, научных, культурных и гуманитарных организаций по данному вопросу, поэтому власти и общественность РФ «должны дать решительный ответ».

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. Фотографию своего указа Эрдоган выложил в Twitter. Государственный совет Турции отменил постановление правительства от 1935 года, по которому собору был присвоен статус музея. Несмотря на то, что собор вновь стал мечетью, христианам по-прежнему разрешат его посещать.

Собор Святой Софии находится в историческом центре Стамбула. Основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года храм считается символом золотого века Византии. Более тысячи лет собор оставался самым большим храмом в христианском мире — вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. Высота Софийского собора — 55,6 метра, диаметр купола — 31 метр. В 1453 году после захвата города османами Софийский собор был обращён в мечеть, а в 1935 году он приобрёл статус музея Айя-София. В 1985 году собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включён в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее лидер парламентской партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос предложил ввести всеобщее эмбарго на турецкие товары и услуги, закрыть границы для их транзита из Турции и превратить дом-музей Кемаля Ататюрка в Салониках в музей памяти жертв геноцида греков-понтийцев, который осуществили османские турки в 1914–1923 годах.