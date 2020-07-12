Боюсь, что выходные руководство, как минимум, двух управлений президентской администрации проведут в тягостных раздумьях. Вопрос, который поставило перед ними само время очень не прост: кого направить в Хабаровский край. Кто сможет и с местными элитами найти общий язык, и не вызвать аллергического приступа у весьма специфического населения края.

У населения, которое явно задето операций по нейтрализации губернатора Сергея Фургала, воспринятой в бывшей столице Дальнего Востока как проявление явного неуважения Москвы к местному выбору. И не важно 15 или 60 тысяч вышло на митинг в поддержку арестованного губернатора. Важно, что «глубинный народ», который и так раздосадован «ковидными» ограничениями, значительным падением уровня жизни, который при СССР был на зависть другим регионам, выражает своё общее недовольство политикой центра в целом.

Пауза, которая сейчас возникла в связи с назначением ставленника центра в Хабаровске, весьма показательна. Конечно, обычно президент объявляет о своём недоверии бывшему начальнику после решения суда о взятии чиновника под стражу. В этот раз между оперативными службами, Генпрокураторой и судом не было достаточного взаимодействия. И под стражу Фургала отправили фактически с опозданием на сутки. Он даже вначале был отправлен на Петровку. Теперь у президента есть все основания его отставить, а потенциального преемника благословить на миссию, которая представляется весьма трудной.

Все же помнят, каких усилий стоило в соседнем Приморском крае отстранить от участия фактически в третьем туре региональных выборов коммуниста Андрея Ищенко и обеспечить победу Олега Кожемяко, сняв того с Сахалина. Теперь в ходу шутка, что Хабаровским краем Кожемяко, бывший во главе уже нескольких субъектов России, ещё не руководил. Впрочем, можно ли найти для Хабаровска своего, который бы не вызвал недоверия и у Москвы? Тем более, что не видно направляющей и определяющей роли полпреда в регионе Юрия Трутнева.

Дмитрий Моргулис/ТАСС

Пауза с назначением явно не случайна. Есть инсайдерская информация, что ряд потенциальных претендентов на командировку на Дальний Восток вежливо такое лестное предложение отклонили. Допускается отправка в регион человека в погонах, который бы железной рукой произвел чистку не только проникших повсюду фургаловских кадров, но и остатков клана Ишаева. Что могло бы привести ещё и к серии посадок. Это вариант Владимира Васильева в Дагестане или Юрия Бабушкина в Астраханской области. Но ведь помимо карающего меча нужны и пряники. С ними хуже.

Пообещать вернуть Хабаровску статус столицы Дальнего Востока, которого город мстительно решили после победы Фургала? Или, может, по примеру Владивостока снять все ограничения с «правого руля» и разрешить беспошлинный завоз хотя бы одного автомобиля из Японии? И тут выбор не очень велик.

Между тем, ещё на прошлых выборах Фургал был просто техническим соперником действующего губернатора, но сумел во втором туре собрать 70 процентов, фактически весь протестный электорат. Голосовали не столько за него, сколько против единоросса. Так что на этот раз придётся не просто искать оптимальную кандидатуру в качестве основного претендента, но и подобрать ему в соперники такие фигуры, что заранее вызвали бы отторжение дальневосточников, которые опять могут проголосовать за кого-угодно.

А это самая настоящая квадратура круга.