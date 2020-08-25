Клишас усомнился в целесообразности «сверхполномочий» Госсовета

https://static.news.ru/photo/847481ec-e78d-11ea-8441-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госсовет не может получить какие-либо полномочия, которые для этого придётся забирать у других органов власти. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Так он прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского наделить этот орган «сверхполномочиями» принимать стратегические решения во внешней и внутренней политике. Лидер либерал-демократов высказал мнение, что влияние органа сейчас не является достаточным.

Полномочия Госсовета производны от полномочий президента. Госсовет не может получить полномочия, которые закреплены в Конституции за другими конституционными органами власти, — цитирует Клишаса РИА Новости.

1 сентября в России отметят очередную годовщину подписания указа о Госсовете. Документ глава государства подписал 20 лет назад, а уже 29 сентября состоялось первое заседание органа.

После голосования по поправкам в Конституцию, которое состоялось 1 июля 2020 года, Госсовет вошёл в официальную систему государственного управления. В осеннюю сессию парламентариям предстоит принять множество законов, чтобы оформить его функционал.

Одной из обсуждаемых возможностей этого органа власти может стать и передача ему части функций президента. Это означает, что при так называемом трансфере власти Госсовет может получить часть нынешних полномочий главы государства, писал NEWS.ru.