https://static.news.ru/photo/b862177a-7367-11ea-bb64-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкн/NEWS.ru

Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что введение уголовной и административной ответственности за распространение фейков о коронавирусе призвано остановить поток ложной информации о заболевании. Соответствующие законопроекты уже приняты Госдумой.

К числу фейков Клишас отнёс сообщения о закрытии Москвы на карантин, распылении дезинфицирующих средств, данные о 1600 погибших от коронавируса в РФ, информацию об отсутствии контроля на российско-китайской границе и ряд других.

Необходимо остановить эту «пандемию в мозгах» или, как выражаются чиновники ВОЗ, «инфодемию». Поэтому ужесточение наказания за «фейковые» новости является своевременной и необходимой мерой, — пояснил сенатор на заседании палаты.

Распространение заведомо ложной информации о коронавирусе теперь будет караться крупными штрафами и в ряде случаев лишением свободы.

Ранее адвокат Дмитрий Аграновский, комментируя ужесточение ответственности, отметил, что фейки могут порождать панику и способствуют дестабилизации обстановки в стране. По его словам, некоторые люди занимаются этим умышленно, писал NEWS.ru.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 800 тысяч человек по всему миру, свыше 38 тысяч умерли, более 170 тысяч выздоровели. В России выявлено 2337 случаев инфицирования, более 100 пациентов выписаны из больниц, 18 умерли. На Москву приходится 1613 случаев заражения.