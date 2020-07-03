Китай оскорбила критика закона о безопасности в Гонконге со стороны ООН

https://static.news.ru/photo/37d80f40-bddd-11ea-96d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Willie Siawillie Siau/Keystone Press Agency/Global Look Press

КНР не согласилась с мнением Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), считающего «туманным» и «чрезмерно широким» новый закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге (специальный административный район Китая, САР). Представители Пекина при штаб-квартире ООН в Женеве (Швейцария) сожалеют по поводу претензий УВКПЧ. Дипломаты расценили нападки на инициативу КНР как оскорбление всего народа Поднебесной, включая жителей САР, а также как вмешательство во внутреннюю политику азиатской державы.

Во время брифинга для журналистов в женевском отделении ООН 3 июля 2020 года официальный представитель УВКПЧ —Руперт Колвилл — выразил обеспокоенность первыми арестами в Гонконге после принятия закона о нацбезопасности в САР. Он добавил, что ведомство изучает положения документа и считает ряд определений преступлений слишком «размытыми», что может спровоцировать дискриминацию и вольную интерпретацию пунктов. Он добавил, что инициатива Пекина может подорвать защиту прав человека.

К сожалению, официальный представитель УВКПЧ закрыл глаза на важность закона и его роли и проявил безразличие к благополучию большинства жителей Гонконга, — цитирует ТАСС заявление постпредства КНР.

Центральное правительство Китая сформирует на территории Гонконга представительство органов госбезопасности. Штат этого ведомства соберут из сотрудников, командированных из материковой части Поднебесной. Документ подразумевает пожизненное наказание для жителей Гонконга за ряд преступлений.

30 июня 2020 года высший законодательный орган КНР — постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей — одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге. За документ, который критиковали и мировое сообщество, и жители самого САР, 162 члена комитета проголосовали единогласно. Документ вступил в силу 1 июля 2020 года — в 23-ю годовщину перехода бывшего британского анклава под китайский суверенитет.

Закон определяет обязательства центрального правительства Китая и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности САР. Предполагается, что Пекин получит право задействовать в Гонконге сотрудников своих спецслужб, что позволит Китаю пресекать действия радикалов, устраивающих протесты.

США расценили законопроект о нацбезопасности как «захват» автономной территории, что ещё сильнее обострило отношения между державами. Данное решение может одинаково навредить как Китаю, так и США. КНР лишилась возможности торговать со всем миром через «окно». Для США возникла проблема работы офисов своих компаний, которых в Гонконге насчитывается около 1200. По оценкам экспертов, торговый профицит с этой территорией составляет более $31 млрд.

В мае премьер Госсовета Китая Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подчеркнул, что пекинские власти хотят сформировать «стабильные правовые системы и механизмы правоприменения», направленные на защиту нацбезопасности в Гонконге.

Позднее власти США, Австралии, Канады и Великобритании обнародовали совместное заявление с выражением глубокой обеспокоенности в связи с решением КНР распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Вслед за этим американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, так как он перестал быть обособленной составляющей Китая. На днях госсекретарь США Помпео уведомил о решении американских властей ввести санкции против Китая из-за действий в отношении Гонконга. По его словам, новые ограничения затронут действующих и бывших должностных лиц КПК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель администрации Гонконга — Кэрри Лэм — приветствует принятие китайским парламентом закона о национальной безопасности. По её словам, документ вступит в силу после завершения формальных процедур.