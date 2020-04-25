Киевское метро не откроется раньше 31 мая

https://static.news.ru/photo/0130f922-8717-11ea-8183-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Farnsworth/picture allianc/Global Look Press

Киевский метрополитен предупредил пассажиров, что не откроется до конца мая, даже если украинские власти начнут ослаблять карантин 11 мая, заявил премьер Денис Шмыгаль.

По плану кабмина Украины, ограничения начнут снимать в мае, если ситуация с COVID-19 станет благоприятной. Отмену карантина разделили на пять этапов.

Восстановление работы метро планируется не ранее чем на третьем [этапе]. Если всё пойдёт по плану, то этап запуска подземки приходится на 31 мая, — цитирует РИА Новости заявление метрополитена.

Как писал NEWS.ru, коронавирусом на Украине заразились более 8,1 тысячи человек. Умер 201 украинец, выздоровели 782 жителя страны.