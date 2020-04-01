В эти дни большинство россиян вынужденно перешли на режим самоизоляциии в связи с распространением короновируса. Нарушителям карантина теперь может грозить тюремное заключение сроком до семи лет или штраф до 2 млн рублей. Такие поправки в Уголовный кодекс РФ были накануне приняты Государственной думой и Советом Федерации. Парламентарии утверждают, что все ограничения направлены на то, чтобы минимизировать риск заражения инфекцией. NEWS.ru поинтересовались у депутатов и сенаторов, чем россияне могли бы заняться на карантине.

Саморазвитие и физические нагрузки

Депутат «Единой России» Виталий Милонов уверен, что большинство людей согласны с мерами, принимаемыми государством, и сидят по домам. Нарушающих установленные ограничения парламентарий назвал «жлобьём, которое не может отказаться от своего шашлыка, подвергая тем самым опасности всё общество». Именно к таким людям, по словам Милонова, следует относиться как к социально-опасным и «дать полную легитимность полиции на отлов этого жлобья». Всем остальным депутат пожелал заняться саморазвитием и чтением книг, а также не забывать про обязательные физические нагрузки.

Сейчас в интернете полным-полно курсов по-домашнему фитнесу, там есть и кардиотренировки. Можно также переделать кучу дел, на которые раньше не было времени. Самое главное — не надо к этому относиться обречённо, во всём следует искать свои «плюсы». И это, поверьте, не самая большая проблема, потому что посидеть дома с телевизором, книгами и дорогими людьми — это гораздо лучше, чем лежать в больнице. Виталий Милонов депутат Государственной думы депутат Государственной думы

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) призвал граждан с пониманием отнестись ко всем рекомендациям и даже в режиме самоизоляции соблюдать все предписанные требования и меры, связанные с соблюдением гигиены и профилактики здоровья. Парламентарий советует потратить это время с максимальной пользой: заняться саморазвитием, возможно, даже получением новой профессии или изучением иностранного языка, не забывать о физических нагрузках, вспомнить о давно забытом хобби или, наконец, почитать любимую книгу.

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Да, время непростое, некоторые свои привычки нужно отложить на второй план и адаптироваться к современным условиям. Но в этой ситуации нужно попытаться сделать максимально полезным для себя времяпрепровождение. И, кстати, возможно, что некоторые, сидя в замкнутом пространстве, на многие вещи посмотрят по-другому, и это позволит развить им какие-то свои идеи. а у кого-то возникнут мысли заняться своим собственным делом. Ярослав Нилов председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ

По мнению главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярёва (ЛДПР), во время вынужденного карантина главное — возможность побыть с семьёй и больше времени уделять детям. Кроме того, сейчас существует множество возможностей скрасить свой досуг, не выходя их дома — виртуальные выставки, записи концертов, спектаклей, лекции, книги. Особе внимание в разговоре с NEWS.ru он обратил на риски нездорового образа жизни в условиях самоизоляции, которые особенно усугубляются в условиях всеобщего карантина.

Обязательно находите время для физических упражнений, зарядки, разминки, фитнеса в домашних условиях и других видов активности. Мы не хотим, чтобы через два-три месяца люди имели лишний вес и букет сопутствующих заболеваний. Михаил Дегтярёв глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи

В свою очередь, депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя призналась NEWS.ru, что после того, как вернётся из Москвы в регион, тоже в целях профилактики будет находиться дома.

У меня большущая полка книг, и мне так всегда хотелось перечитать многие из них, особенно исторические. Поэтому я вперемешку с теми документами, которые потащу с собой из Москвы в электронном виде, и частично в бумажном, конечно, почитаю книги. Советую так поступить многим, особенно школьникам. Это развивает речь, отвлекает от мусора, который они набирают в интернете. Вера Ганзя депутат от КПРФ депутат от КПРФ

На деревню к деду

Заместитель руководителя думской фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов со своей стороны отметил, что с учётом возможного продления режима самоизоляции каждому нужно будет найти себе занятие по душе.

Если есть возможность самоизолироваться на даче, в деревне у бабушки или дедушки, — езжайте туда. У нас огромное количество дач и садовых участков, порой многие заброшенные. Можно их арендовать, попросить кого-то в пользование. Как раз сейчас весенняя пора, и лёгкий физический труд на участке или в саду никому не повредит. Там же можно погулять, там нет кордонов, пропусков, их там точно не будет. Олег Нилов депутат Госдумы, замруководителя фракции «Справедливая Россия» депутат Госдумы, замруководителя фракции «Справедливая Россия»

Парламентарий советует мужчинам вспомнить о ремонте, а женщинам — заняться рукоделием, например, вязанием. Главное сейчас — найти хобби, а не отсыпаться или отъедаться перед телевизором, уверен он.

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А вот смоленский сенатор Сергей Леонов считает, что не нужно воспринимать режим самоизоляции и объявленные президентом нерабочие дни как новогодние каникулы.

Как человек, представляющий интересы Смоленской области, могу сказать, что мы фиксируем огромное количество москвичей, которые выехали на эти так называемые «каникулы» из Москвы. Все отправились к бабушкам, дедушкам, родственникам, друзьям. Я считаю, что это неправильный поступок, потому что кто-то из этих людей может быть инфицирован. Вы прекрасно понимаете что такое деревня, там и так режим самоизоляции, оттуда не ездят в Куршевели, в Турцию, в Испанию, Италию. В деревне живут своей жизнью, доят коров и косят сено, а если приезжают инфицированные, то, безусловно, волей-неволей при контакте в магазине или на улице они могут заразить деревенских. Понятно, что центральная районная больница, которая одна на весь район и у которой минимальное количество аппаратов ИВЛ, коек, не сможет обеспечить всех своими услугами — она просто для этого не приспособлена. Таким образом, мы создаём угрозу и жителям деревень и небольших районов, и соответственно, самим москвичам, которым, возможно, вовремя не окажут медицинскую помощь. Сергей Леонов член Совета Федерации от Смоленской области член Совета Федерации от Смоленской области

Что же касается самоизоляции, то сенатор советует гражданам следовать своей мечте и завершить давно задуманные, но нереализованные дела.

Интернет никто не отменял

В Чеченской Республике к соблюдению ограничений относятся более чем внимательно, заверил NEWS.ru сенатор от законодательной власти региона Мохмад Ахмадов. По его словам, в регионе работают лишь те организации, которые созданы для обеспечения республики, а всем остальным настоятельно рекомендуется оставаться дома, в кругу семьи.

У всех было что-то важнее, чем семья, и ей мало уделялось внимания. Нам не хватает общения со своими близкими. Как мы все знаем, у нас сейчас идёт такая тенденция, что дальше своего планшета или телефона многие ничего не видят, а сейчас есть уникальная возможность провести время в кругу своей семьи, для кого-то в воспитательной части, для кого-то в плане общения. Мохмад Ахмадов член Совета Федерации от Чеченской республики член Совета Федерации от Чеченской республики

Сенатор признался, что и раньше ему приходилось оставаться дома, и тогда парламентарий использовал это время для повышения квалификации.

Интернет никто не отменял, есть уникальная возможность заняться самообразованием. Но я бы порекомендовал больше времени проводить с детьми и в кругу семьи, — подытожил парламентарий.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в разговоре с NEWS.ru отметил, что у него самого накопилось много домашних дел «не на один коронавирус».

Нужно посмотреть дела накопившиеся, они наверняка у каждого есть. И это было бы самое время для решения этих проблем. Для любителей садоводства — посидеть в интернете, посмотреть какие-то нюансы, связанные с предстоящим летним садовым сезоном, что-то из любимых книг перечитать. Валерий Рязанский первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике

При этом парламентарий считает, что всё же стоит сохранить какие-то элементарные выходы на улицу, иначе действительно с ума можно сойти, особенно тем, кто живёт в многоквартирных домах.

Над материалом также работала Виктория Немис.