Все проблемы губернатора Левченко так или иначе связаны с природой. Первый прокол вышел по причине аристократического развлечения губернатора-коммуниста — медвежьей охоты. Нынче с рогатиной на бурого никто не ходит. У VIP-охотников лучшие карабины. Своры собак и местная прислуга. В Интернете появился ролик, на котором губернатор стреляет в берлогу, откуда потом на верёвках вытаскивают тушу медведя. Губернатора тут же обвинили в нарушении законодательства. Поскольку зимняя охота на медведей строго запрещена. Дошло даже до думского протеста из комитета по природным ресурсам и экологии. В свою очередь, команда губернатора утверждает, что медведь был опасным шатуном, а потому его уничтожили во имя спасения невинных человеческих жизней, которые этот бурый экстремист мог бы погубить.

Но лес всё-таки губернатору отомстил, а заодно и его невинным землякам. Иркутскую область сначала залило, потом там же загорелась тайга. А прежде не особо известный город Тулун стал символом импотенции властей, их неспособности организовать спасательные работы, грамотно расселить пострадавших. Наконец, начать восстановительные работы, дабы до холодов отремонтировать то, что ещё можно спасти, и начать строительство для тех сибиряков, у которых стихия отняло всё. Недаром же президент уже дважды побывал на руинах, оставленных безжалостной водой. Только его личное вмешательство заставило местные власти хоть немного двигаться. Фактически область в этом плане оказалась под внешним управлением.

Паводок в Иркутской области EMERCOM of Russia/Twitter.com

Злые языки заговорили о том, что, если Левченко — честный политик, то он должен сам подать в отставку. Но не тут-то было. Ситуация приобрела фантасмагорический характер, благодаря красноречию главы пресс-службы губернатора Ирине Алашкевич.

Если вы помните, чиновница на совещании в своём подразделении говорила от души, которая, видимо, была эстетически поражена после вынужденной поездки Алашкевич в затопленные районы. И в порыве откровения она и пострадавших обозвала «быдлом» и «бичьем», и приезд президента страны назвала «показухой». Тут же, правда, сразу запись её речи перед сотрудниками объявили монтажом. И чиновница вроде как ушла в отпуск.

Президент, мне кажется, проявил свойственную ему дипломатичность, заявив, что он прежде ничего не слышал об этом инциденте. Видимо, Левченко действительно давали время, чтобы решить вопрос. Но, столкнувшись со странным саботажем областного лидера, Владимир Путин уже открыто назвал Алашкевич «непорядочным человеком». И теперь губернатор был поставлен перед простой дилеммой: быстро уволить грубиянку или уйти самому, если госпожа Алашкевич реально ему чем-то особенно дорога. Но и после такого замечания главы государства ещё и Дмитрию Пескову пришлось выражать удивление фактически неприкосновенностью пресс-начальницы.

И вся эта фантастическая история ясно показала, что общественное мнение не играет для Левченко никакой роли. В отличие от президента.

И вот теперь открыто говорят, что вопрос с уходом привилегированного «охотника» находится под личным контролем Сергея Кириенко. Вопрос только в выборе правильного преемника. Конечно, такой уход не обойдётся без деланого возмущения Геннадия Зюганова, партийные позиции которого в АП не хотели бы подрывать. Ведь одно время Зюганов представлял деятельность Левченко в качестве успешного опыта управления крупной областью представителем компартии.

Но говорят, возможно, что амбиции лидера коммунистов будут удовлетворены некоей компенсацией. Например, кандидат компартии возглавит с течением времени Еврейскую автономную область. Что станет ещё и новым проявлением пролетарского интернационализма.