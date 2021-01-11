Как Павел Глоба к трансферу власти примазался

Ещё вчера накликания кардинальных российских изменений, включая неминуемую в наступившем году отставку президента, составляли текущий репертуар модных оппозиционных политологов типа профессора Валерия Соловья. Но вот несколько неожиданно в таком хоре зазвучал непрофильный голос Павла Глобы, известного толкователя влияния движения планет на нашу с вами жизнь. Вдруг автор «глобальных прогнозов» о приросте богатства Раков или о грядущих личных неудачах Скорпионов действительно выступил с прогнозом, который соответствует масштабам его фамилии.

Так вот, по Глобе выходит, что в этом году действительно в России появится новый харизматический лидер, которому поверит страна и который сумеет провести реформы, начало которых откладывали аж десятилетиями. Всё будет перевернуто с ног на голову, но уже к 2030 году все почувствуют по-настоящему позитивные изменения. А исходит астролог из показаний нынешнего года Змееносца, открывающего тринадцатилетний цикл. Впрочем, благотворными прогнозами, осуществления которых нам надлежит ждать десятилетиями, у нас никого не удивишь. Вопрос в другом.

Отчего это вдруг Глоба решил удариться в большую политику, которая у нас дело настолько тёмное, что сквозь неё и свет редкой звезды пробьется. Не исключено, что давно не бывавший на виду многоопытный астролог почувствовал главный тренд времени и решил с помпой напомнить о себе. Поскольку такие откровения оккультного специалиста, без сомнения, привлекут общественное внимание. Причём не только традиционных потребителей гороскопов. Особенно на фоне вялых пророчеств осторожных коллег, исходящих из золотого правила пророков всех мастей: выдавать на-гора огромное число максимально абстрактных прогнозов, кое-что из которых в обязательном порядке сбудется. А обо всём остальном никто толком через год и не вспомнит.

Павел Глоба Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Но политический прогноз Глобы не из числа тех пророчеств, что просто так забудутся. Тем более что профессиональные толкователи политических перспектив и так максимально накалили обстановку. Не со Змееносца же спрашивать потом, отчего никаких кардинальных перемен, так пафосно обещанных, не случилось. Притом что мистика ныне вновь в большом ходу. И нас постоянно пичкают то очередными неизвестными предсказаниями о России покойной Ванги, то перетолковывают катраны Нострадамуса, а кто-то вовсе видит будущее отечества нашего сквозь откровения монаха Авеля или заокеанского пророка Эдгара Кейси. К тому же только ленивый не поведал нам о том, что даже в штате ФСО состояли (или ещё состоят?) ясновидящие и астрологи, что крутили в Кремле столы, связываясь с душами лидеров прошлого, или, сидя на Кремлёвской стене, следили за зигзагами хода планет.

Конечно, откровения Глобы не самые сенсационные и яркие. То ли дело тот же Валерий Соловей, что разглядел даже то, что якобы скрыто под костюмом Владимира Путина, или евразиец Александр Дугин, с глубоким намеком вещающий, что «перед самым рассветом тьма самая густая и непроглядная». К тому же мы помним, что сам Глоба не смог предсказать собственного развода, и куда уж ему «передвигать» лидеров страны. Вот только вся эта клоунада с пророчествами ему куда более простительна, чем увенчанным академическими регалиями мудрецам из интеллектуальной элиты.