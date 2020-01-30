Только сутки назад мы констатировали, что как бы Михаил Игнатьев не хорохорился, ему всё равно пришлось бы уйти. Иначе опасность грозила престижу партии власти, которая на его отрицательном примере провела ударную пиар-кампанию по очищению рядов от «барствующих» элементов. Если бы губернатора исключили из партии, а он продолжил править в регионе, о каком уважении к партийному слову и делу можно было бы говорить. Видимо, ему намекали, что надо раскаяться, разоружиться перед фракцией и самому попросить об отставке. Но Игнатьев, что называется, закусил удила и проявил характер. За что и был удалён с политического поля с уничижительной формулировкой «в связи с утратой доверия президента РФ». А это значит, что путь в политику ему навечно отрезан.

Впрочем, уже почти год Игнатьев после своей тяжёлой болезни и долгого отсутствия у руля власти числился среди тех местных управленцев, кого специалисты отправляли в отставку. Видимо, его могли убрать и раньше, учитывая, что ему всё равно предстояло переизбираться осенью, но два эпизода с его проколами только ускорили процесс. И он ушёл не просто так, а с пользой для имиджа «Единой России», которая жёстко взялась за наведение порядка и соблюдение морали в своих рядах. Такая судьба ждёт каждого чиновника, который «не слышит президента», тут же пообещал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

И нет ничего удивительно в том, что в качестве врио главы республики был выбран не единоросс, а член «Справедливой России» Олег Николаев. Здесь нет никакого проигрыша «Единой России». Системные партии имеют свои губернаторские квоты. Так, представитель ЛДПР по такой квоте правит в Смоленске, КПРФ — в Орле. Правда, для системных оппозиционеров всё-таки подбирают области не самые богатые и перспективные, в которых не планируются глобальные проекты с крупными денежными потоками.

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А когда такие политики всё-таки пробиваются к власти в серьёзном стратегическом регионе, как это было с уже бывшим губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, то легальным оппозиционерам дают понять, что каждый сверчок должен знать свой шесток. Потому-то Чувашия вполне соответствует рангу однопартийца Сергея Миронова.

Вот только новый руководитель должен извлечь уроки из провала своего предшественника и понять, что никого не следует «мочить» или дразнить. Ведь «Справедливая Россия», также как и партия власти, время от времени чистит свои ряды.