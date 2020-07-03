Кадыров поздравил братскую Белоруссию с Днём независимости

https://static.news.ru/photo/0f42462c-bde7-11ea-a2b1-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил жителей братской Белоруссии с Днём независимости. Политик добавил, что гордится дружескими отношениями Грозного и Минска. Праздник отмечается в республике ежегодно 3 июля. Дата также считается официальным днём освобождения от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

Я горд напомнить, что между Беларусью и субъектом России, Чеченской Республикой, сложились дружеские и деловые отношения. Искренне благодарен [президенту Белоруссии] Александру Григорьевичу [Лукашенко], который всегда готов к сотрудничеству с нами, — написал Кадыров на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Руководитель Чечни отметил, что Москву и Минск связали прочные экономические, культурные и гуманитарные узы и в этом большая заслуга президентов обоих государств — Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Кадыров также поблагодарил главу Белоруссии за готовность к сотрудничеству в различных областях — в экономике, спорте, культуре — и выразил уверенность, что связи «будут нарастать с каждым днём».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лукашенко поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа по случаю Дня независимости США. В поздравлении отмечается, что Минск надеется на выстраивание прочных отношений с Вашингтоном и этому должно помочь повышение уровня дипломатического представительства.