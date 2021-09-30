Кадыров: Чечня останется в составе России независимо от руководства

Фото: Ministry of Culture Russia/via Global Look Press

В ближайшее время встреча участников «нормандского формата» вряд ли приведёт к деэскалации конфликта между Киевом и ДНР. Об этом в беседе с «ПолитЭкспертом» заявил заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Евсеев. По его словам, учитывая шаткую позицию властей ФРГ в недавно сформировавшемся бундестаге, пока неясно, насколько сильное влияние на решения Берлина будет оказывать русофобская партия «Зелёные».

Торопиться с «нормандским форматом» не стоит, так как нужно вести конструктивный диалог. Плюс ко всему, позиция Киева не является независимой, так как страна — жертва внешнего влияния Америки. Всё это...