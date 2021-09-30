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Кадыров: Чечня останется в составе России независимо от руководства

11:57, 01 октября 2021
Кадыров: Чечня останется в составе России независимо от руководства Рамзан Кадыров Фото: Ministry of Culture Russia/via Global Look Press
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика будет входить в состав России даже после смены её нынешнего лидера. Об этом он написал в ответ на вопрос подписчика в Instagram-аккаунте своего помощника.

Не Путин и не Кадыров принимали решение быть республике в составе России. Это сделал народ на референдуме. Уйдут с поста Путин и Кадыров, а Чеченская Республика останется субъектом Российской Федерации, — подчеркнул Кадыров.

Ранее стало известно, что Рамзан Кадыров получил максимальное число голосов на выборах главы Чеченской Республики, установив мировой рекорд. Явка на выборы в регионе составила 94,42%, за Кадырова отдали голоса 99,7% жителей.

21 сентября президент России Владимир Путин наградил главу Чечни орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени с формулировкой «за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и многолетнюю добросовестную работу».

23 марта 2003 года прошёл всенародный референдум, на котором была принята конституция, закрепившая положение региона в составе России. За предложенную конституцию проголосовали порядка 96% граждан. Автором закона был глава Чечни Ахмат Кадыров. После принятия документа Кадыров объявил 23 марта Днём конституции.

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