Израиль не станет отменять безвизовый режим с РФ после пандемии

https://static.news.ru/photo/249eced6-8940-11ea-8bd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Mainka/Global Look Press

Израильские власти не собираются отменять безвизовый режим с Россией после окончания пандемии коронавируса.

Об этом сообщил временный поверенный Израиля в РФ Эли Белоцерковский во время онлайн-брифинга, который организовал Единый информационный центр еврейских организаций России. По его словам, с израильской стороны подобных изменений не предвидится.

Между нашими странами существует безвизовый режим. Я думаю, что он будет продолжаться и в будущем, — заявил Белоцерковский.

Кроме того, он сообщил, что Израиль намерен открыть границы для туристов из других стран, как только будет восстановлен внутренний туризм, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что посольство РФ в Тель-Авиве попросило Израиль продлить застрявшим в стране россиянам срок безвизового пребывания.