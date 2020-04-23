Итальянское посольство опровергло закрытие границ до конца года

Посольство Италии в России опровергло информацию о закрытии государственных границ до конца года.
По словам представителей дипмиссии, вопрос об этом не поднимался. В представительстве также отметили, что министр культурного достояния, культурной деятельности и туризма Дарио Франческини заявил, что закрытие границ будет зависеть от «развития эпидемической ситуации и решений отдельных государств»,
Тема закрытия Италией государственных границ не поднималась, — сообщили в посольстве.
Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство Италии ослабляет введённые из-за коронавируса ограничительные меры, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте. Ограничения будут частично сняты с 4 мая.
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