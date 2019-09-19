Депутат Мосгордумы Инна Святенко избрана новым сенатором от Москвы.
Представитель столичного парламента избирался путём тайного голосования в ходе первого заседания Мосгордумы нового созыва в парламентском центре. На должность была выдвинута только кандидатура Святенко.
Наделить Инну Юрьевну Святенко полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от Московской городской думы, — заявила председатель счётной комиссии Людмила Гусева.
Святенко является депутатом Мосгордумы уже 15 лет. В предыдущем созыве она занимала пост главы комиссии по безопасности.
Ранее News.ru писал о том, что председателем Московской городской думы снова стал Алексей Шапошников.