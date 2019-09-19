https://static.news.ru/photo/26a523d8-dadb-11e9-a416-fa163e074e61_660.jpg Инна Святенко Фото: instagram.com/innasvyatenko

Депутат Мосгордумы Инна Святенко избрана новым сенатором от Москвы.

Представитель столичного парламента избирался путём тайного голосования в ходе первого заседания Мосгордумы нового созыва в парламентском центре. На должность была выдвинута только кандидатура Святенко.

Наделить Инну Юрьевну Святенко полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от Московской городской думы, — заявила председатель счётной комиссии Людмила Гусева.

Святенко является депутатом Мосгордумы уже 15 лет. В предыдущем созыве она занимала пост главы комиссии по безопасности.

Ранее News.ru писал о том, что председателем Московской городской думы снова стал Алексей Шапошников.