Предварительно стало ясно, что нарушений в день тишины выявлено не было. Страсти, которые бушевали в некоторых областях, успокоились. И помимо решения глобальных задач: избрания 17 глав регионов (16 — прямым голосованием), новых составов 13 региональных законодательных собраний, четырёх новых депутатов Госдумы, нескольких мэров, а также муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге — эти масштабные выборы были ещё и референдумом по доверию к не всегда популярным, но необходимым мерам, принимаемым правительством. Вопрос всё того же горького лекарства.

И поэтому реперные точки выборов были заранее известны: состав новой Мосгордумы, муниципальные выборы в Северной столице, судьба нескольких врио губернаторов, которым, по усиленно распространяемой информации, грозили вторые туры. Результаты таких мини-референдумов позволили бы ответить на многие возникшие в последние месяцы вопросы на порядок точнее любых социологических опросов. Плюс в столице в трёх округах было опробовано онлайн-голосование, ареал применения которого обещают качественно расширить и распространить на большую часть страны в ходе грядущих парламентских выборов 2021 года.

Сергей Булкин/News.ru

Естественно, в центре внимания была Москва, переболевшая несколькими уличными выступлениями. На удивление продвинутые избиратели активно голосовали онлайн. И уже к 10:00 свои «электронные» голоса отдали 34% зарегистрировавшихся. Правда, у 543 приобщившихся к прогрессу избирателей система зависала. Так что до 2021 года IT-специалистам будет над чем поработать. К началу голосования уже было известно, что в столице 129 726 москвичей предпочли воспользоваться своим правом голосования на дому. В СИЗО и больницах свой гражданский долг решили отдать 1945 человек. Досрочно предпочли выразить своё мнение 28 072 держателя главного достояния нынешнего дня — голоса. Однако такие «торопливые» составили всего 0,38% от всех зарегистрированных избирателей. А потому все возможные обвинения в том, что при таком формате голосования допустимы манипуляции, способные повлиять на конечный результат, заранее выглядят надуманными и наивными.

Примечательно, что прибывший на свой избирательный участок президент Путин проголосовал за незнакомого ему лично кандидата. Что неудивительно, поскольку во вручённом ему бюллетене были исключительно кандидаты парламентских партий, а представители «Единой России», как известно, предпочли баллотироваться в качестве независимых. Однако президент сделал свой выбор, параллельно выразив надежду, что отдал свой голос за хорошего и порядочного человека. По словам Владимира Путина, вообще важно не количество кандидатов, а их качество.

Президент РФ Владимир Путин kremlin.ru

Московские избирательные участки открылись в тот момент, когда на Камчатке уже начинали приступать к подсчёту голосов. И вскоре стало ясно, что опасения по поводу неизбежности вторых туров в некоторых регионах были несколько преувеличены. В частности, по слухам, наиболее уязвимый врио, сахалинский глава Валерий Лимаренко, с самого начала подсчёта голосов захватил солидное лидерство и оторвался от своего главного соперника — коммуниста. Сильно выглядит в Забайкалье Александр Осипов; на основании экзитполов, претендует на основательную победу официальный кандидат в Курганской области Вадим Шумков.

Ну, а первым вновь избранным главой региона стал Махмуд-Али Калиматов, его кандидатуру поддержал республиканский парламент Ингушетии.

Интересная ситуация сложилась в Хабаровском крае, в котором в прошлом году губернаторские выборы выиграл член ЛДПР Сергей Фургал. Теперь вся область постепенно перекрашивается в цвета детища Жириновского. Партия лидирует на выборах в местное заксобрание, а её кандидат опережает и звезду ток-шоу Николая Платошкина, и эстрадную диву Вику Цыганову в борьбе за думский мандат.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал kremlin.ru

Весьма характерно, что в Хабаровске явка выше традиционной. При том, что в Москве и Санкт-Петербурге она вписывается в обычный график.

Среди потенциальных мэров выделяется, конечно, действующий глава Новосибирска, коммунист Локоть, который не стал выдвигаться в прошлом году в губернаторы области, оказав услугу нынешнему губернатору Травникову. А сейчас Локоть лидирует фактически в вакууме, поскольку серьёзных соперников у него нет.

Словом, и нынешние выборы не обойдутся без букета жалоб и призывов отменить некоторые итоги. Уже есть сигналы о готовящихся претензиях. Но в целом прошли они спокойно.