«Хозяева и нацики»: сенатор раскрыл, почему Зеленский не едет в Донецк

Президент Украины Владимир Зеленский не приезжает в Донецк и Луганск, так как находится под влиянием местных «нациков», запугавших и руководство страны, и её граждан, рассказал NEWS.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. Он подчеркнул, что руководителя Украины могут подтолкнуть на визит в самопровозглашённые Донецкую и Луганскую Народные Республики «так называемые хозяева» Киева — США.

Будь Зеленский по-настоящему сильным и смелым президентом, то понял бы, что визит в ЛНР и ДНР пойдёт на пользу мирному разрешению войны, идущей в Донбассе. Но у них установка — никаких прямых переговоров с Донбассом, а для приезда в Донбасс как раз необходимы прямые контакты минимум. В Киеве постоянно заявляют, что это не война с Донбассом, а война чуть ли не с Россией, — отметил Цеков.

Сенатор добавил, что недавний визит Зеленского на передовые позиции украинских силовиков в зоне военной операции в Донбассе объясняется борьбой за рейтинг и политик, учитывая настроения избирателей, изображает попытки прекратить конфликт.

Зеленский, по настроениям избирателей, спрашивает, что им нужно, а многие хотят прекратить конфликт [в Донбассе]. Вот он и показывает, что озабочен данной проблемой, что делает что-то хорошее для прекращения конфликта. На самом деле он ничего не делает и прекрасно это понимает, — заявил Цеков.

Сенатор уверен, что на прямые переговоры с ЛНР и ДНР Киев должен подтолкнуть народ Украины, осознавший, что все действия киевских властей — только пиар и работа на предстоящие выборы президента страны.

Приехав на передовые позиции силовиков Владимир Зеленский ознакомился с условиями службы военных. По данным пресс-службы, посещение передовой было приурочено ко Дню защитников и защитниц Украины и проходило в рамках двухдневной рабочей поездки украинского президента в Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.

Военная операция на юго-востоке Украины началась в апреле 2014 года, когда части Донецкой и Луганской областей страны отказались подчиняться новым властям в Киеве. По данным ООН, за время конфликта в регионе погибли около 13 тысяч человек.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины включила российскую певицу Пелагею в список лиц, которым запрещён въезд на Украину. Причиной запрета стало участие артистки в «Летнем кубке чемпионов» КВН, который прошёл в Крыму.