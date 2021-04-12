«Губернаторопад» завершится в мае

Как мы и предсказывали, арестом пензенца Ивана Белозерцева новая волна ещё вчера не предсказуемого «губернаторопада» не завершится. Кремль не стал ждать выборов и решил всё-таки убрать слабые региональные звенья, засидевшихся неэффективных управленцев, не дожидаясь осенней думской кампании. Ушли в отставку и ульяновский Сергей Морозов, и североосетинский Вячеслав Битаров, и Шолбан Кара-оол, лидер самой депрессивной республики — Тува. Все — под более-менее благовидными предлогами. Так, Морозов воспылал непреодолимым желанием поработать в Госдуме. У Битарова, как утверждали, якобы эмоциональный срыв после самоубийства родственника. У тувинского лидера вроде проблемы со здоровьем. Тем более что его преемник Владислав Ховалыг, бывший мэр Кызыла, находится с ним, дескать, в родственных отношениях.

Так или иначе, но все новые отставники получили иммунитет от любых расследований, что нельзя сказать об их окружении. А потому легко предположить, что и при новых начальниках посадки в этих регионах продолжатся. Но и, конечно, отставки лидеров мы будем наблюдать в тех регионах, где посадки сейчас идут конвейерным способом.

В частности, в первую очередь разного рода инсайдеры провожают ставропольского губернатора Владимира Владимирова, оба зама которого уже в СИЗО дают показания о делах своих скорбных. Правда, губернатор сделал всё возможное для того, чтобы остаться в стороне от криминала: отправил в отставку краевое правительство и тем самым полностью развязал руки работающим на месте следователям. Однако инсайдеры утверждают, что и сам Владимиров уже написал в администрации президента заявление о своём уходе без даты. И вопрос только в том, чтобы найти адекватного преемника.

Владимир Владимиров gubernator.stavkray.ru

Шахматных передвижений ожидают и в Красноярском крае, где у губернатора Александра Усса дела идут по многим показателям далеко не блестяще. Мы помним, насколько неудачно он выступал, общаясь с земляками во время постигших край природных несчастий — наводнений и штормовых лесных пожаров. Потом возникали вопросы по поводу бизнеса его сына. Наконец, Усс был подвергнут нелицеприятной критике президента из-за пассивной позиции в отношении экологической катастрофы, случившейся на севере края, в империи «Норникеля».

Теперь предполагается, что Усс, один из местных политических «мамонтов», не имеющий, однако, большой поддержки в Москве, будет пока переведён на должность полпреда президента в СФО вместо вице-адмирала Сергея Меняйло, отправленного в Северную Осетию — Аланию. А вокруг поста главы Красноярского края может развернуться нешуточная борьба различных олигархических групп за влияние в богатом регионе.

После гибели Александра Лебедя краем последовательно руководили несколько бывших топ-менеджеров «Норникеля». Ныне среди акционеров этого «государства в государстве» нет прежнего согласия. Есть и другие желающие «порулить» Красноярском. А потому, видимо, идёт поиск губернатора с сильной столичной поддержкой, который мог бы разводить соперничающие кланы. Были даже прогнозы, что туда могут командировать Дмитрия Патрушева — младшего, ныне руководящего нашим сельским хозяйством.

Под большим вопросом и судьба губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Его уже сватали и в главы Минпромторга, и в первые заместители министра. Есть даже предположения, что не зря вдруг губернатор решил поучаствовать в местных праймериз «Единой России»: мол, это такой изящный путь в Госдуму, где ему якобы обещан один из важных комитетов. Но не исключено, что по поводу перспектив Куйвашева кто-то очень торопит события.

Однако ясно одно: май — это крайний срок всех перестановок. В стране де-факто начнётся избирательная кампания. И тогда коней на переправе менять будет поздно.