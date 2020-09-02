Губернатор Ульяновской области подал в суд за сравнение себя с Гитлером

https://static.news.ru/photo/1a7015ee-ed29-11ea-b046-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Ульяновской области Сергей Морозов подал иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации после того, как лидер фракции КПРФ регионального законодательного собрания Айрат Гибатдинов сравнил его с Адольфом Гитлером.

В иске указано, что 29 августа на заседании регионального заксобрания Гибатдинов вынес плакат со стилизованным под Гитлера изображением губернатора и подписью «HER-губернатор. Гитлер не смог, губернатор Морозов смог?», сообщает Lenta.ru.

Глава Ульяновской области приложил к иску заключение экспертного фонда ТЕХ ЭКО, где указано, что слово her в русском языке является бранным эвфемизмом.

Сам Гибатдинов уверяет, что это написанная с ошибкой частица herr из немецкого языка.

В иске не указано, что Морозов требует с депутата материальную компенсацию, однако губернатор рассчитывает на извинения ответчика.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в июле депутаты заксобрания Ульяновской области устроили массовую драку из-за плаката с изображением губернатора Сергея Морозова и одного из депутатов с подписью «Голубки».