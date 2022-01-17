Грызлов заявил, что посольство РФ в Минске окажет помощь Дудникову и Сапеге

Борис Грызлов, назначенный новым послом России в Белоруссии, в интервью ТАСС заявил, что возглавляемое им диппредставительство окажет поддержку россиянам Егору Дудникову и Софье Сапеге. Он подчеркнул, что есть единый подход ко всем российским гражданам.

Помощь гражданам нашей страны, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, — это одна из важных задач посольства. И степень внимания к таким гражданам не находится в прямой зависимости от общественного резонанса, — подчеркнул он.

Как отметил Грызлов, существует единый целостный подход, и он реализуется в отношении всех российских граждан. Речь идёт в том числе и о предоставлении правовой защиты гарантированных законом прав и интересов россиян, а также обеспечении справедливого правосудия, не нарушении международных договорённостей и соглашений, а также другой посильной помощи.

Этими принципами мы и будем руководствоваться, — отметил Грызлов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил полномочного представителя РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине и председателя высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова новым послом РФ в Белоруссии, следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Ранее кандидатура Грызлова получила одобрение комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в Госдуме, а также была согласована МИД Белоруссии.