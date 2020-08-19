Грызлов рассказал подробности переговоров группы по Донбассу

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Полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов рассказал, что сегодня участники переговоров обсудили ситуацию, связанную с постановлением Верховной рады о назначении очередных местных выборов на Украине в 2020 году.

По его словам, этот документ блокирует «введение в действие решений, принятых контактной группой». В связи с этим глава украинской делегации Леонид Кравчук намерен письменно обратиться к Верховной раде.

Постановление содержит ряд положений, вступающих в прямое противоречие с Минскими соглашениями, грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, препятствует выполнению поручений лидеров нормандского формата, — отметил российский политик.

Он также добавил, что украинская сторона заявила «о готовности письменно подтвердить данное обязательство и направить этот документ всем участникам переговоров», передаёт ТАСС.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов. Механизм реализации этих договорённостей должен проходить по так называемой формуле Штайнмайера.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший украинскую делегацию в Трёхсторонней контактной группе вместо выбывшего Леонида Кучмы, заявил, что Киев не отказывается от «формулы Штайнмайера». Однако может предложить Донбассу статус региона со свободной экономической зоной, писал NEWS.ru.