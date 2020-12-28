Государственные мужи: мучительный поиск двойного гражданства

Мы прекрасно помним, как в ходе широкой агитации за участие в летнем плебисците по конституционной реформе среди самых убойных аргументов было включение в текст Основного закона положения о запрете для госслужащих и депутатов иметь паспорта зарубежных стран, вид там на жительство или счета в иностранных банках. Собственно, такой запрет уже давно существовал, но Конституция должна была придать ему сакральный характер.

Правда, логика требовала и запрета на владение недвижимостью за границами России. Действительно, как можно владеть домом в Испании без счетов, которые позволяли бы эту недвижимость обслуживать? Но от этого ограничения, что называется, наши государственные мужи отбились. Была даже шутка, что иначе пришлось бы распустить любое правительство.

Между тем общественность живо обсуждала ходившие в кулуарах по рукам неофициальные списки двурушников, министров и депутатов, обладающих якобы двойным гражданством. На фоне нарастающего недовольства пассивностью власти, которая, мол, не придерживается своих же броских обещаний, спикер Государственной думы Вячеслав Володин предпринял попытку положить конец многочисленным спекуляциям на этот счёт, обратившись за помощью к главе Центризбиркома Элле Памфиловой. Однако та не проявила рвения в таком вопросе, напомнив, что её ведомство проверяет лишь досье кандидатов, а их судьбы после избрания вне его компетенции. Так вопрос и завис, оставляя простор для самых буйных фантазий.

Но вот что примечательно. Как только кто-то из сильных мира сего попадает в опалу — под следствие и суд, как широкая общественность сразу узнаёт о них немало интересного и в плане тесных связей с заграницей. Вот под арест отправлен генерал-лейтенант Сергей Милейко, в самом недавнем прошлом один из руководителей Росгвардии. Ему инкриминируются мошенничество и злоупотребление служебным положением. И тут вдруг вскрылось, что его дети давно имеют подданство иностранного государства, а супруга — заграничную недвижимость, которая, конечно, ни в каких декларациях не фигурировала. И это речь идёт о человеке в больших погонах, торжественно давшем присягу защищать страну и закон.

Сергей Милейко tularegion.ru

Выходит, можно узнать разного рода интересующие общественность детали, была бы юридическая воля. К слову, ещё у одной видной арестантки и мошенницы Аллы Лалетиной, в прошлом высокопоставленной сотрудницы Ростеха, обнаружилась шикарная квартира в Эмиратах, которая также никогда не отражалась в её имущественной декларации. Три года назад, к слову, Лалетина получила орден Дружбы из рук президента.

Понятно, что разноцветные паспорта детей, домик в дальних землях, оформленный на супругу, — это ли не соломка, постеленная для себя на всякий случай? И уж никого не должен удивлять скрываемый румынский паспорт обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан, бывшей топ-менеджером «Интер РАО», госкомпании, занимающейся стратегическим вопросом поставок электроэнергии за рубеж. К слову, у неё при обыске изъяли миллионы долларов.

Никого уже не удивляет и израильский паспорт Александра Винокурова, зятя министра иностранных дел Сергея Лаврова. Или, как утверждают, норвежские паспорта детей ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова. Ходят слухи, что это обстоятельство может помешать переходу в правительство его супруги Эльвиры Набиуллиной, ныне главы Центробанка. И, как мы видим, даже когда формально запреты соблюдаются, чиновники ищут все возможные обходные пути для создания за бугром своих запасных аэродромов.

Вряд ли такая ситуация укрепляет доверие к справедливым решениям властей, которые прекрасно сознают, насколько «заграничные грешки» прекрасный рычаг для вербовки. Кстати, не так давно проявились сведения о французском паспорте дочери Сергея Кириенко. В ответ Любовь Сергеевна пообещала подать в суд на клеветников. Хотелось бы, чтобы такое дело не ограничилось опровержениями и действительно дошло до суда, чтобы все точки над «i» были расставлены.