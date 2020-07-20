Госдума рассмотрит законопроект об усилении воспитания в учебном процессе

https://static.news.ru/photo/5a85ccaa-ca4c-11ea-bb51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воспитание школьников и студентов станет приоритетным в учебном процессе. Такой законопроект рассмотрят депутаты Госдумы на одном из ближайших заседаний во втором чтении.

Законопроект был внесён президентом Путиным на рассмотрение в мае. Документ уточняет понятие «воспитание» и конкретизирует, что в него входят развитие личности, формирование патриотизма, гражданственности, уважения к старшим, к закону и прочее, пишет «Парламентская газета».

Поэтому в образовательную программу должна входить рабочая программа воспитательной работы как в школах, так в училищах и вузах. Обсуждать программу и календарный воспитательный план будут советы учащихся, родительские комитеты.

Ко второму чтению уже поступили 23 поправки от депутатов. Они были рассмотрены на заседании комитета ГД по образованию и науке. Самый главный вопрос на сегодня — не превратить норму о календарных планах воспитания в увеличение отчётности.

За основу календарных планов взят федеральный календарь: День защитника Отечества, День учителя и так далее, он может дополняться региональными событиями. Президентский законопроект рекомендовано принять во втором чтении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Подмосковье в субботу откроется образовательный форум «Территория смыслов». Мероприятие пройдёт в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».