Горбачёв поприветствовал прекращение огня в Карабахе

https://static.news.ru/photo/90aee956-0b10-11eb-8094-fa163e074e61_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

Первый президент СССР Михаил Горбачев поприветствует введение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и призывал стороны продолжать переговоры.

Поддерживаю. Хорошо, что сделан этот первый шаг. Хорошо, что помогла Россия. Очень важно, чтобы этим не ограничивалось, — сообщил ТАСС политик.

По его словам, нужно договариваться о путях урегулирования «этой очень тяжелой проблемы», «нужно шаг за шагом постепенно ее решать».

Ранее заведующий сектором по работе с зарубежными СМИ и НПО администрации главы Азербайджана Фуад Ахундов рассказал о ситуации в Нагорном Карабахе. По его словам, огонь в зоне боевых действий прекратили примерно два часа назад. Такое заявление он сделал на брифинге для российских журналистов. Ахундов отметил, что получает данные от военных.

Главы МИД Азербайджана и Армении в ходе переговоров в Москве условились о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе с 10 октября. Однако вскоре после вступления его в силу стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. В частности, в Азербайджане заявили, что армянские войска используют фосфорные боеприпасы, а в Ереване утверждают, что противник наносит удары с беспилотников по населённым пунктам в регионе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.