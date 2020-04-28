Главы МИД РФ и Турции обсудили ситуацию с пандемией

https://static.news.ru/photo/1599cfb0-8947-11ea-9945-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Стороны обсудили мирное урегулирование в Сирии, ситуацию с COVID-19 и вопрос возвращения граждан двух стран на родину.

Стороны предметно обсудили ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции, принимаемые двумя государствами меры по противодействию её распространению, перспективы сотрудничества в этой сфере. Особо отмечена налаженная координация в вопросе возвращения граждан России и Турции на родину, — говорится в сообщении российского дипведомства.

Кроме того, политики провели обмен мнениями по мирному урегулированию в Сирии.

Ранее Сергей Лавров и глава МИД Ирана Джавад Зариф провели телефонный разговор, в котором обсудили координацию в борьбе с COVID-19. Министры при этом отметили важность отказа от ограничительных мер при поставках медикаментов, писал NEWS.ru.