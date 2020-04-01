https://static.news.ru/photo/086b7fc8-7411-11ea-8c16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Вьюшков/ vk.com

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков с 2 апреля уходит в отставку после критики губернатора Александра Буркова о резком росте числа заражённых коронавирусом в регионе.

Глава субъекта на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции раскритиковал чиновника за то, что число заразившихся COVID-19 в регионе выросло почти в три раза.

Бурков пообещал, что ведомство возглавит человек, способный принимать оперативные решения, чтобы остановить распространение эпидемии в Омской области. Кто это будет, пока неизвестно.

Дмитрий Вьюшков возглавлял омский Минздрав с осени 2018 года, а до этого работал заместителем министра. В министерство Вьюшков пришёл из клинического онкологического диспансера, руководителем которого был пять лет, уточняют местные СМИ.

Ранее NEWS.ru писал, что 31 марта в Омской области диагностировано ещё пять случаев заражения коронавирусом. Теперь в регионе восемь инфицированных, один из пациентов находится в крайне тяжёлом состоянии. Всего под наблюдением врачей находятся более 7 тысяч человек. Из них 1200 контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией.

С 1 апреля в Омской области вводится особый режим самоизоляции. Жители Омска не должны покидать свои дома. Выходить на улицы можно будет только для посещения магазина или аптеки в шаговой доступности или при обращении за экстренной медицинской помощью.

По состоянию на 1 апреля в мире более 859 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выписаны из больниц. В России — 2777 случаев коронавирусной инфекции, 190 человек выписаны из больницы, 24 умерли. На Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больницы.