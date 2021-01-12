Глава Якутии рассказал о качествах преемника «народного мэра» Авксентьевой

https://static.news.ru/photo/41263ca4-54e9-11eb-ac16-fa163e074e61_660.jpg Евгений Григорьев Фото: grigorev_yakutsk/instagram.com

Первый заммэра Якутска Евгений Григорьев, который может быть назначен исполняющим обязанности главы города, успел проявить себя как эффективный руководитель, который хорошо знает и город, и проблемы простых людей. Такое мнение высказал глава Якутии Айсен Николаев.

Он почеркнул, что кандидатуру Григорьева предложила объявившая об отставке мэр региональной столицы Сардана Авксентьева.

Я с ней согласен. Человек молодой, эффективный руководитель, окончил Бауманку в Москве, имеет ещё другие высшие образования. <...> Уверен, что у него всё получится, главное — чтоб мы все объединились вокруг интересов города Якутска, — рассказал Николаев в Instagram.

Он также отметил, что у Григорьева «правильные подходы по территориальному развитию Якутска».

Авксентьева — первая женщина-мэр Якутска, она выиграла выборы в сентябре 2018 года как независимый кандидат. Среди местных жителей политик пользуется уважением и считается «народным мэром», так как приняла целый ряд решений, которые были доброжелательно восприняты горожанами. Первым же своим распоряжением она приказала продать дорогие машины мэрии, а одной из её последних инициатив стало намерение продать здание мэрии, так как чиновникам «необязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города».

11 января Авксентьева сообщила, что подаст заявление об отставке по состоянию здоровья. Якутская гордума примет официальное решение по этому вопросу 14 января.

Как ранее писал NEWS.ru, ещё осенью 2020 года у Сарданы Авксентьевой было углублённое медицинское обследование, которое выявило несоответствие норме ряда анализов. Врачи также диагностировали у неё отклонения в функционировании сердечно-сосудистой системы. В мэрии подчеркнули, что добровольный уход в отставку по этой причине предусмотрен уставом Якутска, а также является личным выбором Авксентьевой.