Глава ВОЗ осудил «благодушное отношение» к коронавирусу на фоне кризиса

https://static.news.ru/photo/95f3e1e4-84cb-11ea-9f45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал большой угрозой «благодушное отношение» к коронавирусу, формирующееся на фоне долгой самоизоляции и экономического кризиса.

Многие люди не рады тому, что им приходится на протяжении недель находиться в самоизоляции. <...> Большая часть населения подвержена риску заражения, и пандемия может вспыхнуть вновь, — цитирует Гебрейесуса ТАСС.

Руководитель ВОЗ призвал страны сконцентрироваться на изоляции и тестировании всех, кто контактировал с заражёнными коронавирусом. Гебрейесус признал, что проверять нужно «подозрительные случаи, а не все население полностью».

Как писал NEWS.ru, виртуальные митинги и реальные протесты против затяжного режима самоизоляции начались во многих странах, включая Россию.