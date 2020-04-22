Глава ВОЗ осудил «благодушное отношение» к коронавирусу на фоне кризиса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал большой угрозой «благодушное отношение» к коронавирусу, формирующееся на фоне долгой самоизоляции и экономического кризиса.
Многие люди не рады тому, что им приходится на протяжении недель находиться в самоизоляции. <...> Большая часть населения подвержена риску заражения, и пандемия может вспыхнуть вновь, — цитирует Гебрейесуса ТАСС.
Руководитель ВОЗ призвал страны сконцентрироваться на изоляции и тестировании всех, кто контактировал с заражёнными коронавирусом. Гебрейесус признал, что проверять нужно «подозрительные случаи, а не все население полностью».
Как писал NEWS.ru, виртуальные митинги и реальные протесты против затяжного режима самоизоляции начались во многих странах, включая Россию.
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