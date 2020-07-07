Глава СПЧ заявил о недопустимости задержания людей в одиночных пикетах

https://static.news.ru/photo/0f60b1fa-c11d-11ea-bbc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев заявил, что участников одиночных пикетов не должны задерживать. Он также пояснил, почему правоохранительные органы поступают вопреки данному правилу, и призвал к дискуссии на тему, считать ли серию пикетов массовой акцией.

На мой взгляд, даже если пикетчик договорился с кем-то ещё, что потом другой придёт с такими же требованиями, это одиночное пикетирование и задерживать за это не имеют права. Правоохранители трактуют это следующим образом — если группа людей организовала пикеты, это массовые мероприятия. Надо детально разбираться. Юридическая дискуссия должна быть выведена на высокий уровень, нужны разъяснения Верховного суда или Госдумы, они должны уточнить положения закона, внести поправки, — сказал Фадеев «Интерфаксу».

Накануне у здания ФСБ на Лубянке в Москве были задержаны более 20 журналистов. Они вышли с одиночными пикетами в поддержку своего бывшего коллеги Ивана Сафронова, которого арестовали по подозрению в госизмене. Некоторые пришедшие даже не успели развернуть плакаты — и сразу оказались в автозаке. Задержанных отпустили уже ночью. Некоторым вменили административную статью о нарушении порядка проведения пикетирования, других оформили по статье о нарушении правил поведения при угрозе ЧС.

Дело Сафронова

Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали в Москве 7 июля. Дома у него и его бывшей девушки журналистки Таисии Бекбулатовой утром прошли обыски. ФСБ выпустила пресс-релиз, что подозревает Сафронова в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

В Роскосмосе заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой здесь. Он пришёл в госкорпорацию всего полтора месяца назад из «Ведомостей», занимался информационной политикой и не имел доступа к закрытым данным.

Во время суда о выборе меры пресечения выяснились другие подробности обвинения. ФСБ считает, что журналист был завербован с 2012 года. Дело по статье «Госизмена» против него было возбуждено 6 июля, но в нём уже семь томов. В них утверждается, что в 2017-м Сафронов получил задание от сотрудника спецслужбы Чехии и передал ему сведения о военно-техническом сотрудничестве России с «ближневосточным африканским государством». Передача информации проходила «через Интернет». Конечным получателем секретных сведений, как считает следствие, были США.

Иван Сафронов 10 лет проработал в «Коммерсанте». Весной 2019 года изданию пришлось удалить его статью о готовящихся поставках Су-35 в Египет, против газеты было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. Через несколько месяцев, в ноябре 2019 года, Соединённые Штаты предупредили власти Египта о возможности введения санкций в случае покупки истребителей у России. При этом весной 2020 года со ссылкой на свои источники аналогичные новости о поставках по контракту 2018 года опубликовали ТАСС и «Вести.ру».

Следователь в ходе заседания подчёркивал, что ни о какой журналистской деятельности речи не идёт (ранее об этом же говорил Песков), но при этом упоминал ту самую статью в «Коммерсанте». Очевидно, что под «ближневосточным африканским государством» следствие подразумевает Египет, а сведения связаны с той самой продажей самолётов, считает один из адвокатов Сафронова Иван Павлов.

По словам Павлова, при этом в деле нет подтверждений того, что Сафронов передавал какую-либо гостайну. Предъявленные стороной документы, по словам защитника, не были секретными. В материалах дела также не пояснялось, откуда у Сафронова был доступ к секретным сведениям.

Решение о мере пресечения принималось в Лефортовском районном суде Москвы. Заседание проходило в закрытом режиме. В итоге суд решил арестовать бывшего журналиста на два месяца. По статье о госизмене Ивану Сафронову грозит до 20 лет колонии.