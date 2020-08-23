Глава МИД КНР посетит Евросоюз впервые в 2020 году

https://static.news.ru/photo/f3dd50d0-e5e0-11ea-9d94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yue Yuewei/Global Look Press

Глава МИД Китая Ван И с 25 августа по 1 сентября 2020 года впервые в этом году посетит пять государств Евросоюза с официальным визитом, рассказал официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь.

Ван И посетит с официальным визитом Италию, Нидерланды, Норвегию, Францию и ФРГ по приглашению глав внешнеполитических ведомств этих государств. Это первая поездка главы МИД Китая в Европу с начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа​, — пишет ТАСС со ссылкой на Чжао Лицзяня.

Он также высказался по ситуации в Белоруссии. По его словам, Пекин как «друг и партнёр» республики не желает видеть хаос на её территории и надеется на сохранение стабильности в этой стране. Он также упомянул и некие внешние силы, пытающиеся вмешаться в дела Минска.

Накануне президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что подумает над вопросом разрыва бизнес-сотрудничества США с КНР. Такое заявление хозяин Белого дома сделал в эфире FoxNews, отвечая на вопрос журналиста о готовности Вашингтона к прекращению деловых отношений с Китаем, писал NEWS.ru.

Также он отметил, что Китай не относится к США «должным образом». Трамп противопоставил свой жёсткий подход к КНР позиции своего соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена, заявив, что если «он будет избран, то наша страна будет принадлежать Китаю».