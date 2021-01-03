Глава Ленинградской области ответил на претензии Эстонии к России о границе

https://static.news.ru/photo/053ec73a-4dad-11eb-9322-fa163e074e61_660.jpg Александр Дрозденко Фото: lenobl.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя высказывания спикера парламента Эстонии о границе с Россией, предложил прибалтийским политикам не «включать» историческую память избирательно.

Глава региона посоветовал эстонским партнёрам вспомнить и другие исторические эпизоды, кроме Тартуского договора, и не включать «избирательную память». Дрозденко вспомнил многовековую историю нахождения чудской земли в составе Руси и Российской империи, а также историю советского периода.

Не надо забывать, что и Ивангородская крепость была построена Иваном III как форпост Руси против шведов, заметьте, не эстонцев, — цитирует РИА Новости губернатора.

По его словам, в 1996 году завершились переговоры с Эстонией о техническом описании российско-эстонской границы и при подписании протокола у эстонской стороны не было ни одного вопроса.

Потом, правда, находились эстонские ребята, которые по ночам у деревни Комаровка в Кингисеппском районе переносили пограничные столбы. Но уже на утро получали от нас эти столбы обратно на мосту Дружбы, — рассказал Дрозденко.

Ранее член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что изменение послевоенных границ между Российской Федерацией и Эстонией невозможно, а подобные заявления не способствуют улучшению отношений между странами. По его словам, эстонские политики не должны допускать подобных высказываний, так как они не способствуют улучшению отношений с Россией. Цеков считает, что Эстония как государство не состоялось бы без поддержки РФ, и это должны понимать все. Подобную инициативу представитель Совета Федерации охарактеризовал как способ «заявить о себе».

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас напомнил РФ об условиях Тартутского мира. Согласно документу, подписанному 2 февраля 1920 года, Россия признавала независимость и неприкосновенность прибалтийской страны. По его словам, граница между государствами, установленная после одобрения сторонами договора, продолжает действовать.

Между двумя государствами до сих пор нет юридически оформленной границы. Соответствующие договоры о сухопутном и морском разграничении были подписаны в 2014 году руководителями МИД обеих стран, однако парламент Эстонии до сих пор не ратифицировал документы, писал NEWS.ru.