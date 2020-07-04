Глава Кубани подал заявление на регистрацию кандидатом в губернаторы

https://static.news.ru/photo/9d1d3426-bdf0-11ea-9568-fa163e074e61_660.jpg Вениамин Кондратьев Фото: kremlin.ru

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подал документы для регистрации кандидатом на выборах главы региона. Он сдал необходимые бумаги в региональную избирательную комиссию.

Кандидатуру Кондратьева поддержало Краснодарское краевое отделение «Единой России», передаёт «Интерфакс».

Ранее документы в крайизбирком подали ещё четыре претендента — Александр Сафронов (КПРФ), Иван Титушкин (ЛДПР), Денис Хмелевский («Справедливая Россия») и Денис Деулин (Партия социальной защиты).

Срок подачи заявлений на участие в избирательной кампании истекает 5 июля в 18:00. Выборы губернатора Краснодарского края назначены на единый день голосования — 13 сентября.

Согласно уставу региона, губернатор избирается один раз в пять лет.

Кондратьев был назначен врио главы Кубани в апреле 2015 года, после того как должность покинул его предшественник Александр Ткачёв, назначенный впоследствии министром сельского хозяйства. На выборах в сентябре 2015 года Кондратьев набрал 83,64% голосов избирателей.

Ранее NEWS.ru писал, что политик вошёл в первую группу региональных руководителей, которые были одобрены по партийной линии на предстоящие сентябрьские выборы. О поэтапном выдвижении кандидатов, которых «Единая Россия» планирует поддержать, было объявлено на президиуме генерального совета партии 9 июня.