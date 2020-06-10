Глава Бурятии: в случае провала «обнуления» Путина олигархи поделят страну

https://static.news.ru/photo/b5314990-ab2a-11ea-ad3b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Цыденов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе, за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина. С Россией также перестанут считаться и западные страны, уверен глава Бурятии Алексей Цыденов.

Допустим, сейчас эта поправка не проходит, значит, мы чётко понимаем, что Владимир Владимирович не имеет никаких вариантов пойти на новые выборы. Что будет следующим шагом: у нас в стране начинается то, что было в 1990-х, — цитирует «Байкал Daily» Цыденова.

Он пояснил, что олигархи начнут группироваться, делить власть, а затем и страну, «переигрывать предприятия». По словам губернатора, Россию при таком развитии событий ждёт «полная потеря какой-либо стабильности».

У нас и на международной арене до 2024 года будет парализована работа, с нами особо считаться не будут, будут ждать, — резюмировал Цыденов.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поставил в тупик Алексея Цыденова, задав ему вопрос о деньгах, выделенных на строительство национальной библиотеки. Во время онлайн-общения президента с деятелями культуры Цыденов заявил, что затраты на возведение библиотеки составили «615 млн рублей». В ответ на это Путин поинтересовался, куда делись ещё 400 миллионов. Цыденов отметил, что остальное направят на реконструкцию старого здания. По словам главы Бурятии, новое здание библиотеки полностью укомплектовано и введено в эксплуатацию.