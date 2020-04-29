Генерал-майор МВД Ольга Кириллова стала членом Мосгоризбиркома

https://static.news.ru/photo/f32d5640-8a13-11ea-94c5-fa163e074e61_660.jpg Ольга Кириллова Фото: 50.мвд.рф

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о назначении членом Мосгоризбиркома (МГИК) Ольги Кирилловой. Ранее она возглавляла управление МВД РФ по вопросам миграции и была членом Общественной палаты Москвы.

С одной стороны, генерал-майор и была главой ФМС России, а с другой стороны, будучи от ОП Москвы в рабочей группе при МГИК, голосовала за регистрацию ряда оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму в прошлом году, — сказал «Интерфаксу» зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Вакансия во МГИКе образовалась после смерти бессменного председателя комиссии Валентина Горбунова. Причины её не называются. По словам Собянина, в последний год жизни тот тяжело болел.

17 марта глава Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов, находясь в больнице, сообщил, что уходит в отставку по состоянию здоровья. Новым главой Мосгоризбиркома стал Юрий Ермолов, писал NEWS.ru.