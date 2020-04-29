Генерал-майор МВД Ольга Кириллова стала членом Мосгоризбиркома

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о назначении членом Мосгоризбиркома (МГИК) Ольги Кирилловой. Ранее она возглавляла управление МВД РФ по вопросам миграции и была членом Общественной палаты Москвы.
С одной стороны, генерал-майор и была главой ФМС России, а с другой стороны, будучи от ОП Москвы в рабочей группе при МГИК, голосовала за регистрацию ряда оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму в прошлом году, — сказал «Интерфаксу» зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Вакансия во МГИКе образовалась после смерти бессменного председателя комиссии Валентина Горбунова. Причины её не называются. По словам Собянина, в последний год жизни тот тяжело болел.
17 марта глава Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов, находясь в больнице, сообщил, что уходит в отставку по состоянию здоровья. Новым главой Мосгоризбиркома стал Юрий Ермолов, писал NEWS.ru.
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