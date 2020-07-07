ГД намерена принять проект о признании отчуждения экстремизмом до 23 июля

https://static.news.ru/photo/ffb8c1aa-c128-11ea-ae29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума намерена до 23 июля во всех трёх чтениях принять законопроект о признании отчуждения территорий экстремизмом. Об этом по итогам заседания Совета Госдумы сообщил глава профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Мы его своим решением постановили рассмотреть 14 июля в первом чтении. Второе чтение — 21 июля, третье чтение — 23 июля. То есть, до конца весенней сессии мы намерены его принять во всех трёх чтениях, — сказал Пискарёв.

Проект, который предлагает изменения в закон «О противодействии экстремистской деятельности», внесли в Госдуму 8 июля сопредседатели рабочей группы по подготовке изменений к Конституции глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и его коллега сенатор Андрей Клишас.

Авторы инициативы хотят уточнить, что экстремизмом признаётся нарушение территориальной целостности России, в том числе отчуждение части её территории. При этом экстремизмом не считаются делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы РФ с сопредельными государствами.

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, данный законопроект Госдума рассмотрит в приоритетном порядке. Первое чтение по инициативе может пройти уже 14 июля. Как отметил Володин, эти «поправки приводят законодательство о противодействии экстремизму в соответствие с новыми нормами Конституции».

Как ранее писал NEWS.ru, свою точку зрения по законопроекту, который предлагает приравнять отчуждение территорий России к экстремизму и ввести за это уголовную ответственность, администрация главы государства пока что не сформировала. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.