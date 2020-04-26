«Газпром» заплатит по счетам госпиталя для больных COVID-19 в Петербурге

https://static.news.ru/photo/deeb9578-87bd-11ea-84f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Правительство Санкт-Петербурга/vk.com

Структуры «Газпрома» обеспечат работу коммуникаций, уборку и охрану территории выставочного комплекса «Ленэкспо», переоборудованного в тысячеместный госпиталь для заражённых коронавирусом.

По информации «Интерфакса», стационар оборудовали за неделю, и он начнёт принимать пациентов с 27 апреля. Во временном госпитале будут размещать больных с лёгкой формой COVID-19.

На территории почти в 11 тысяч квадратных метров расположились боксы для тысячи человек, по периметру — блоки из санузлов и душевых, а также две оборудованные зоны лучевой диагностики, — отметили в издании.

Как писал NEWS.ru, Санкт-Петербург — третий регион России по распространению коронавируса. Число подтверждённых случаев COVID-19 среди жителей к 26 апреля превысило три тысячи.