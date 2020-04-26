«Газпром» заплатит по счетам госпиталя для больных COVID-19 в Петербурге

Структуры «Газпрома» обеспечат работу коммуникаций, уборку и охрану территории выставочного комплекса «Ленэкспо», переоборудованного в тысячеместный госпиталь для заражённых коронавирусом.
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На территории почти в 11 тысяч квадратных метров расположились боксы для тысячи человек, по периметру — блоки из санузлов и душевых, а также две оборудованные зоны лучевой диагностики, — отметили в издании.
Как писал NEWS.ru, Санкт-Петербург — третий регион России по распространению коронавируса. Число подтверждённых случаев COVID-19 среди жителей к 26 апреля превысило три тысячи.
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