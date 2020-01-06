https://static.news.ru/photo/d2d6c10a-3154-11ea-a2b5-fa163e074e61_660.jpg Брюно Ле Мэр Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Франции признались, что пытаются найти решение, как перезапустить экономические отношения с Россией, избежав при этом санкций со стороны США. Соответствующее заявление сделал министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

Мы хотим перезапустить наши экономические обмены с Москвой, соблюдая международное право и не будучи стеснёнными экстерриториальными финансовыми санкциями, — сказал министр, выступая перед представителями различных отраслей французской экономики.

В этой связи он пообещал в течение полугода найти «действующее решение в финансовой области», которое позволило бы не только добиться перезапуска отношений с Москвой, но и «избежать последствий экстерриториальных санкций». По его словам, подобные санкции являются «посягательством на суверенитет нации».

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год. Документ включает в себя санкционные меры в отношении газопровода. При этом Госдепартамент США сообщил, что компании — подрядчики «Северного потока — 2» смогут избежать американских санкций, если прекратят работы в срок до 20 января 2020 года. Швейцарская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб, уже остановила строительство и отозвала специальные суда. По словам её представителя Йенса Мюллера, осталось уложить около 160 километров трубопровода из 2460 километров.

При этом Министерство энергетики РФ ожидает, что «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию до конца будущего года. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак. По его словам, одним из вариантов завершения строительства газопровода является судно «Академик Черский», которое в настоящее время находится на Дальнем Востоке. Потребуется ещё некоторое время на его допподготовку, писал NEWS.ru.