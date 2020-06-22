Франция и США потребовали прекратить огонь в Ливии

https://static.news.ru/photo/14b48644-b4c1-11ea-8eec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили во время телефонного разговора ситуацию в Ливии. Политики считают необходимым скорейшее прекращение огня, а также возобновление переговоров.

Оба лидера согласились с настоятельной необходимостью прекращения огня в Ливии и скорейшего возобновления переговоров ливийскими сторонами, — заявил пресс-секретарь Белого дома Джадд Дира.

По его словам, президенты вновь выступили за немедленное прекращение военной эскалации со всех сторон, иначе военный конфликт в Ливии может превратиться в ещё более опасный и неразрешимый.

Также политики обсудили двусторонние и региональные вопросы, сообщает ТАСС.

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году, когда протестующие, поддержанные НАТО, убили авторитарного лидера страны Муаммара Каддафи. Большинство стран признало власть в Ливии правительства национального согласия (ПНС). С 2014 года ему противостоит армия маршала Халифы Хафтара, которая подчиняется альтернативному правительству страны.

NEWS.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с египетским коллегой Самехом Шукри ситуацию в Ливии. Дипломаты отметили, что решение проблемы не имеет военного решения. Они подчеркнули безальтернативность продолжения боевых действий в африканской стране.

Ранее президент Франции заявил, что Турция играет в «опасную игру» в Ливии. Он подчеркнул, что Анкара нарушает все обязательства, которые были даны в Берлине на прошедшей конференции по Ливии. Макрон лично донёс свою точку зрения до главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По данным Reuters, глава Франции заявил об этом после того, как узнал, что Турция поддерживает правительство национального согласия.

Конференция по Ливии прошла в столице Германии 19 января. В ней участвовали представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта и ООН. Делегацию РФ возглавлял российский лидер Владимир Путин, который провёл переговоры с Эрдоганом.

По итогам конференции стороны выступили с совместным заявлением, которое призывало стороны конфликта в Ливии прекратить все военные передвижения. Призыв также касался тех, кто оказывает противоборствующим сторонам помощь. Документ предусматривает эмбарго на поставки оружия. Участники конференции также предложили Совбезу ООН ввести санкции для нарушителей режима прекращения огня.

16 февраля в Мюнхене прошла ещё одна встреча по Ливии, на которой был сформирован Международный комитет. О его создании ранее договорились в Берлине.