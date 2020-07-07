Флот РФ начал слежку за зашедшими в акваторию Чёрного моря кораблями НАТО

https://static.news.ru/photo/6849f7d0-c06a-11ea-80f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: shipspotting.com

Силы Черноморского флота приступили к слежению за минно-тральной группой НАТО, зашедшей в Чёрное море. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Речь идёт о плавучей базе снабжения «Алиакмон» ВМС Греции, тральщиках-искателях мин «Тамбре» ВМС Испании, «Гаэта» ВМС Италии.

В предыдущий раз Вооруженные силы РФ приступали к слежению за действиями НАТО в Чёрном море 17 июня. Тогда в акваторию вошёл американский ракетный эсминец Porter. Он находился там до утра 7 июля.

1 июля, 29 и 26 июня российские военные сообщали о вылетах истребителей на «перехват» американских разведывательных самолётов.

Ранее Россию обвинили в изучении системы противовоздушной обороны США и других стран НАТО, включая наземные радары воздушного наблюдения. Повод так считать Западу дали зафиксированные 16 июня полёты российских бомбардировщиков вблизи Аляски. Они были перехвачены, хоть и не нарушали воздушное пространство США.

Как считается, Москва заинтересована в одновременной проверке своих возможностей обнаружения и отслеживания. Однако у НАТО пока мало инструментов для ответа российской стороне: некоторые инициативы на уровне Альянса блокируются Турцией, приводил NEWS.ru мнение экспертов.